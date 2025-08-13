Hrvatski ronioci osvojili dvije medalje na Svjetskim igrama

Na Svjetskim igrama u Chengduu, jednome od najvećih multisportskih događaja na svijetu koji je okupio više od 5.000 sportaša iz cijelog svijeta, Hrvatsku su u vodenim sportovima predstavljali: Mirela Kardašević i Vanja Peleš u ronjenju na dah te Dora Bassi u plivanju s perajama. Da bi izborili nastup na ovom prestižnom natjecanju, sportaši su morali biti među deset najboljih na svijetu u svojim disciplinama, što je zahtijevalo više od godinu i pol dana intenzivnih kvalifikacija, vrhunskih rezultata i održavanja natjecateljske forme na svjetskoj razini.

Prvog dana natjecanja, u disciplini dinamika bez peraja (DNF), Vanja Peleš osvojio je brončanu medalju, dok je Mirela Kardašević zauzela četvrto mjesto. Drugog dana, u disciplini dinamika s monoperajom (DYN), Kardašević je stigla do brončanog odličja, a Peleš završio šesti.

Foto: Privatna arhiva/Boris Sćitar/Dalibor Urukalović/Pixsell

“U žestokoj konkurenciji najboljih sportaša svijeta uvijek je lijepo stajati na postolju. Rezultat možda nije bio na mojoj apsolutnoj razini, ali uz malo sreće i puno truda okitio sam se broncom koja me jako veseli,” rekao je Vanja Peleš, zahvalivši obitelji, prijateljima i klubu na glasnoj podršci.

Mirela Kardašević je istaknula da su Svjetske igre u Chengduu bile iskustvo koje će pamtiti cijeli život:

- Predstavljati Hrvatsku na jednom od najvećih sportskih događaja na svijetu iznimna je čast i privilegija. Iako osobno nisam potpuno zadovoljna svojim rezultatima, činjenica da smo došli svega dva dana prije natjecanja i nastupali pod snažnim utjecajem jet laga čini ostvarene rezultate još vrjednijima. Posebno mi je drago što smo ušli u povijest – prvi put da je ronjenje na dah uvršteno na Svjetske igre, a Hrvatska je odmah osvojila dvije medalje. Ponosna sam i na svoje kolege Vanju Peleša i Doru Bassi – jer smo kao mala zemlja imali čak troje predstavnika u vodenim sportovima, u disciplinama u kojima se na svjetskoj razini može kvalificirati samo deset najboljih. Ovo iskustvo nam je svima dalo još veću motivaciju da pomičemo granice i vratimo se još jači.

U plivanju s perajama, Dora Bassi je u disciplini 400 m Surface (monoperaja) zauzela odlično šesto mjesto. “Organizacija natjecanja bila je na visokoj razini, a zadovoljstvo je bilo natjecati se na ovakvom vrhunskom događaju. Iako 400sf nije moja najjača disciplina, izuzetno sam zadovoljna konačnim rezultatom i plasmanom,” zaključila je Bassi.

Ove su medalje od posebnog značaja jer je ronjenje na dah po prvi put u povijesti uvršteno u program Svjetskih igara – a Hrvatska je već u premijernom nastupu osvojila dva odličja, potvrđujući svoju snagu i konkurentnost u svjetskom vrhu, kako u ronjenju na dah, tako i u plivanju s perajama.