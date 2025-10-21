Hrvatski rukometni klubovi opet će igrati ligu u BiH. Prije godinu dana su ih izbacili...

Tri hrvatska ženska rukometna kluba - HŽRK Grude, HŽRK Zrinjski Mostar i ŽRK Izviđač Ljubuški - vraćeni su u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, čime su se stekli uvjeti za početak nove sezone u najsnažnijoj ligi Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Odluku je donio Upravni odbor Rukometnog saveza BiH, čime je okončana višemjesečna pravna bitka ovih klubova koji su prošle godine izbačeni iz natjecanja.

Ova odluka označava povratak najtrofejnijih ženskih rukometnih klubova u BiH među najbolje. Izviđač, Grude i Zrinjski osvojili su ukupno 17 naslova prvaka i devet puta Kup BiH, čime su postali simboli kvalitete i tradicije u ženskom rukometu.

Nakon prošlogodišnjih kontroverznih izbacivanja, koja su izazvala brojne pravne sporove, povratak ovih klubova označava pomak prema stabilizaciji i normalizaciji stanja u ženskom rukometu u BiH.

Zbog izbacivanja tih klubova kasne prvenstva kako u ženskoj tako i u muškoj konkurenciji u Bosni i Hercegovini.