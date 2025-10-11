Hrvatski stolnotenisači najavili ekipni EP: Dođite u što većem broju jer zajedno smo jači!

Dan prije početka 38. Europskog ekipnog prvenstva u stolnom tenisu, koje se od 12. do 19. listopada održava u Zadru, svoja su očekivanja u Press centru dvorane Krešimira Ćosića s novinarima podijelili hrvatski reprezentativci i izbornici. EP se treći put održava u Hrvatskoj, nakon Zagreba još davne 1960. i 2002.

Na prvenstvu će nastupiti po 24 ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, po tri u osam skupina. Djevojke očekuju susretu protiv Italije i Engleske, a mušku vrstu protiv Austrije i Moldavije. Po dvije najbolje ekipe iz svake skupine izborit će plasman u osminu finala.

Hrvatske boje u ženskoj konurenciji branit će Hana Arapović, Mateja Jeger Majstorović, Ivana Malobabić, Andrea Pavlović i Lea Rakovac. Izbornik je Dragutin Šurbek. U muškoj konkurenciji igrat će Ivor Ban, Andrej Gaćina, Frane Kojić, Tomislav Pucar i Filip Zeljko, a izbornik je Neven Karković.

Zadar: Konferencija za medije uči početka ekipnog prvenstva u stolnom tenisu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ovo je ekipno natjecanje, pojedinačni učinak je manje bitan, već je najvažnije da se svaka od nas osjeća dobro i da uđemo u meč ozbiljno, pozitivno, borbeno. Raspoloženje je među nama sjajno, pozitivno i vjerujem da će tako i ostati, a imam samo poruku za domaću publiku, dođite u velikom broju jer zajedno smo jači. Navijači su veliki, veliki vjetar u leđa - kazala je Lea Rakovac koja je proljetos na Svjetskom prvenstvu u Dohi oduševila igrama i ulaskom među 16 najboljih.

Izbornik naše ženske reprezentacije Dragutin Šurbek naglasio je kako razmišlja samo o utakmicama u skupini.

- Smiren sam uoči starta jer znam kvalitetu naše reprezentacije. Došli smo ovdje pokazati što znamo, bitno je samo da smo svi borbeni. Očekujemo prolazak skupine, a sad hoćemo li biti prve ili drugoplasirane, bitno je proći jer bi se samim time kvalificirale i za sljedeće Svjetsko ekipno prvenstvo u Londonu 2026. Što se tiče favoritkinja, znamo da su to prije svega Rumunjska, Njemačka i Francuska, ali tu je onda i Portugal, pa neugodna Švedska, Austrija s prvakinjom Europe, Polkanovom - kazao je Šurbek.

Andrej Gaćina je dočekao jedno veliko natjecanje u rodnom Zadru.

- Ovo je za mene ostvarenje dječačkog sna. Da mi je netko kada sam kretao rekao da ću s 39 godina igrati EP u mojem rodnom gradu Zadru, ne bi vjerovao. Moji stolnoteniski počeci su bili ovdje, u Zadru, u podrumu, za vrijeme rata. Na stolu koji je tata napravio od šper-ploča, brat i ja smo krenuli s običnim reketima - otkrio je Gaćina.

Zadar: Konferencija za medije uči početka ekipnog prvenstva u stolnom tenisu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Kad će biti kraj ne znam, još se ne nazire. Inače ondje, na Voštarnici, dijelu Zadra gdje sam odrastao, je živio i Zoran Primorac. Možda 100 metara od mene, u jednom neboderu. Pokojni Hrvoje Ćustić, s njim sam igrao nogomet dok smo bili klinci, je bio prvi susjed. Na meni i svim dečkima je samo uživati i tako igrati. Sva koncentracija je u nas vezana samo uz prvi meč, nama je to Moldavija - dodao je.

Izbornik muške reprezentacije Neven Karković oprezan je u najavi mogućnosti njegovih odabranika.

- Vidjet ćemo kada natjecanje kreće u kakvoj smo formi. Stolni tenis je specifičan jer je izuzetno osjetljiv sport. Mala nesigurnost ili pad samopouzdanja se jako odražava u samom meču. Dečki su jako motivirani, posebno i zato jer smo tu, u Zadru. Siguran sam da ćemo uspjeti dati sve od sebe jer nije to baš uvijek lako. Glavni pretendenti za naslov su Francuska, Švedska, Njemačka, ali svi ostali će tražiti neku šansu - dodao je.

Zadar: Završne pripreme za Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Voditeljica Ureda Europskog prvenstva Josipa Zajec govorila je o zahtjevnosti organizacije ovakvog prvenstva.

- Organizacija EP u Zadru počela je prije godinu dana. Najteže je svakako bilo zatvoriti financijsku konstrukciju. Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, Gradu Zadru i brojnim sponzorima, uspjeli smo osigurati proračun kojim možemo udovoljiti visoke zahtjeve Europskog stolnoteniskog saveza (ETTU-a). Od "brendiranja" dvorane, TV produkcije, prihvata više od 600 natjecatelja u dvije zračne luke, Zadru i Splitu. Mi smo svi jako zadovoljni i spremni - zaključuje Zajec.

Europsko prvenstvo počinje u nedjelju u 10 sati, u 16 sati naši stolnotenisači igraju protiv Moldavije, a u 19 sati stolnotenisačice protiv Engleske.



RASPORED MEČEVA HRVATSKIH EKIPA

Nedjelja, 12.10.

16:00 Hrvatska - Moldavija (muški)

19:00 Hrvatska - Engleska (žene)

Ponedjeljak, 13.10.

16:00 Hrvatska - Italija (žene)

19:00 Hrvatska - Austrija (muški)