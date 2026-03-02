Hrvatski strijelci ponovno na podiju! Osvojili su novu medalju

Hrvatska muška reprezentacija u disciplini zračna puška 10 metara u sastavu Miran Marićić (28), Josip Sikavica (24) i Petar Gorša (38) osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u streljaštvu u Erevanu.

Hrvatski strijelci su do bronce stigli s rezultatom od 1892.9 pogodaka, samo 0.1 više od Njemačke koja je ostala bez odličja, na četvrtom mjestu. Zlato je s novim europskim rekordom od 1895.4 pogodaka osvojila Norveška, dok je do srebra s 1893.9 stigla Švedska.

Najbolji rezultat od hrvatskih strijelaca ostvario je Maričić koji se sa 632.2 pogotka kao sedmi plasirao u finale u kojem je na kraju i zauzeo sedmo mjesto. Sikavica je sa 631.9 ostao na devetom mjestu, 0.2 pogotka ga je dijelilo od osmog Nijemca Maximiliana Ulbricha koji je kao zadnji izborio finale, dok je Gorša sa 628.8 pogodaka zauzeo 27. mjesto pojedinačno.

U finalu je Maričić sa 145.7 pogodaka završio kao sedmi ispavši nakon 16 otpucanih metaka. Upravo ga je taj 16. metak u kojem je pogodio samo 9.7 koštao daljnjeg sudjelovanja u finalu, dok je do zlata stigao Talijan Danilo Dennis Sollazzo sa 252.8 pogodaka iz 24 metka, 0.4 više od srebrnog Šveđanina Victora Lindgrena, dok je broncu osvojio Norvežanin Ole Martin Halvorsen sa 230.1 iz 22 metka.

Hrvatska ženska reprezentacija u sastavu Anamarija Turk, Tea Ilijević i Marta Zeljković zauzela je 13. mjesto sa 1879.8 pogodaka. Zlato su s europskim rekordom od 1897.3 osvojile Norvežanke ispred srebrnih Turkinja sa 1895.5 i brončanih Srpkinja sa 1895.2.

Pojedinačno najbolja je bila Turk koja je sa 627.7 zauzela 40. mjesto, Ilijević je sa 626.7 bila 47., a Zeljković sa 625.4 57. Zlato je osvojila Norvežanka Pernille Woll sa 253.7 ispred Njemice Anne Janssen sa 253.4 i Turkinje Elif Duygu Eren sa 230.6.