Hrvatski stručnjak ljutit: Fifa je izokrenula pravo! Ovo daje lošu poruku mladima, nezapamćeno

Sjedinjene Američke Države noćas su ispale sa Svjetskoga nogometnog prvenstva porazom u osmini finala od Belgije 4-1 u Seattleu, ali se i dalje ne stišavaju reakcije nogometnog svijeta na poništenu automatsku utakmicu suspenzije za njihova napadača Folarina Baloguna.

Pet dana nakon što je dobio izravan crveni karton protiv BiH, zaigrao je u prvoj idućoj utakmici. Fifina disciplinska komisija stvorila je presedan na mundijalima, a u sve se izravno upleo američki predsjednik Donald Trump koji je priznao da je zvao Fifina predsjednika Giannija Infantina i raspitivao se može li mu se ukinuti kazna, ali i kako ne zna što je crveni karton.

Foto: Phil Noble

Uefa se u ponedjeljak oglasila oštrim priopćenjem u kojem tvrdi kako je Fifa prešla crvenu liniju i stvorila nejednake uvjete na natjecanju za druge reprezentacije. Dr. Vanja Smokvina, izvanredni profesor s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i arbitar Sportskog arbitražnog suda u Lausannei komentirao je cijeli slučaj.

- Apsolutno podržavam pismo Uefe kao jednu od konfederacija Fife i osobito važnu. Ne zato što je potencijalno oštećena njena članica, nego zbog poštivanja integriteta i sustava natjecanja. Stav Uefe je pozitivan trag u cijeloj priči. Ovo je nezapamćena i nevjerojatna situacija, ali ovaj SP i pripreme za SP su nas već šokirale mnogim situacijama. Ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasna. Dodjela raznih nagrada određenim osobama ne može štetiti sportu, nego kredibilitetu i nekim drugim okolnostima, ali ovo je zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati - rekao je Smokvina novinaru Vladimiru Horvatu u emisiji Američki san Hrvatskog radija i pojasnio kad su žalbe dozvoljene:

- Po disciplinskom pravilniku i statutu Fife ovakva je situacija moguća kad je riječ o očitoj sudačkoj pogrešci. Nešto što je tako snažnog karaktera i to se može dogoditi. Nisam nogometni sudac ni osoba koja je educirana za analizu VAR snimki, ali i ne moram biti da bih vidio da je ovo bilo nešto u rangu slobodnog sudačkog uvjerenja. Nešto što može biti crveni karton, nije riječ o očitoj sudačkoj pogrešci. To bi bila riječ da je karton dobio neki drugi igrač. To je bila svrha prava na prigovor na sankciju. A ovdje dolazimo do izokretanja prava i propisa kako bi se nekome zbog određenog razloga pogodovalo.

Foto: Albert Gea

Bi li se sad i drugi mogli žaliti? Recimo, Francuzi se boje da će Michael Olise u slučaju novog žutog kartona biti nedostupan za eventualno polufinale, a Englezima je protiv Meksika isključen Jarell Quansah koji ne bi smio igrati četvrtfinale protiv Norveške.

- Sve reprezentacije moraju biti u jednakoj poziciji. Ako je bilo omogućeno jednom savezu, mora i ostalima. Na to je upozorila Uefa, da se otvara Pandorina kutija. Belgija je iz medija saznala vijest i, opreza radi, savez je poslao Fifi upit. Fifa je odgovorila da taj upit smatra žalbom. Belgijski savez nije izjavio žalbu jer nije bio stranka u postupku. Stranka su bili američki savez i igrač. Drugi je slučaj, što piše u pravilniku Fife, da morate dobiti odluku s obrazloženjem da biste se žalili. A belgijski savez nije je dobio jer takvo obrazloženje vjerojatno i ne postoji. Dolazimo do začaranog kruga da je Belgija nemoćna i ne može dobiti zadovoljštinu. Mogla bi ići pred arbitražni sud koji bi mogao odlučiti u roku od 48 sati, što je bilo nemoguće prije utakmice.

Smokvin ističe kako je ovo primjer negativne sportske diplomacije.

- Jedan od pionira sportske diplomacije u svijetu je bio SAD. Za predsjednika Eisenhowera su sport počeli koristiti kao sredstvo napretka među državama, s Kinom je to krenulo i stolnim tenisom. A sad dolazimo do nevjerojatnog obrata i imamo primjer nečeg negativnog što se ne bi smjelo događati, općenito u diplomaciji, a kamoli u sportu. Nije bilo prostora za tako nešto. Ovo baca ružnu sliku na natjecanje i sport. Daje lošu poruku mladima jer znamo da sport mora slati poruke poštenja i fair playa, odricanja i rezultata, s jasno naznačenim pravilima - zaključio je.