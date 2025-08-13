Hrvatski supertalent za 24sata: Dario Šarić mi je veliki uzor, a sljedeće godine ću na NBA draft

Još jednom naša reprezentacija osjetila je dno. Nismo se uspjeli plasirati na Europsko prvenstvo pa smo opet pali u niži razred, naši košarkaši morali su igrati pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, ali odmah su protiv Norveške i Danske pokazali da tu ne pripadaju i da zaslužuju igrati velika natjecanja. Preostale su još dvije utakmice kako bismo se i službeno plasirali u kvalifikacije za SP.

