Ime sam dobio po Schumacheru i Jordanu, već dvije godine živim sam u Španjolskoj, a moj specijalitet je biftek s rižom i povrćem, priča nam 18-godišnji košarkaš Michael Ružić
KOŠARKAŠKI BISER PLUS+
Hrvatski supertalent za 24sata: Dario Šarić mi je veliki uzor, a sljedeće godine ću na NBA draft
Čitanje članka: 7 min
Još jednom naša reprezentacija osjetila je dno. Nismo se uspjeli plasirati na Europsko prvenstvo pa smo opet pali u niži razred, naši košarkaši morali su igrati pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, ali odmah su protiv Norveške i Danske pokazali da tu ne pripadaju i da zaslužuju igrati velika natjecanja. Preostale su još dvije utakmice kako bismo se i službeno plasirali u kvalifikacije za SP.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku