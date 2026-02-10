Hrvatski svećenici odmjerit će snage sa svećenicima iz BiH za finale Europskog prvenstva

Reprezentacija svećenika Hrvatske igrat će protiv Bosne i Hercegovine susret za finale 18. Europskog malonogometnog prvenstva za svećenike koje se održava u poljskom Lubinu. Hrvatska je u skupini igrala protiv Portugala, Malte i Slovenije. Pobijedila je Sloveniju 30 i Maltu 11-1, dok je od Portugala poražena 0-1.

Kao drugoplasirana momčad u skupini, hrvatska reprezentacija u četvrtfinalu je pobijedila Slovačku 3-2. Sličan put imala je i ekipa svećenika iz BiH. U grupnoj fazi pobijedili su Austriju 3-0, Ukrajinu 4-0 i Kosovo 6-1, te doživjeli poraz od domaćina Poljske 1-0. Svećenici iz BiH su kao drugoplasirana momčad u četvrtzavršnici svladali Mađarsku 4-0.

Foto: Hrvatski katolički radio

Izbornik reprezentacije katoličkih svećenika iz BiH je hrvatski nogometni stručnjak i bivši reprezentativac Mato Neretljak.