BIZARNA SITUACIJA

Hrvatski tenisač podivljao pa opsovao suca. On mu oprostio!?

Piše Josip Tolić,
Hrvatski tenisač podivljao pa opsovao suca. On mu oprostio!?
Foto: Facebook/screenshot

Borna Gojo proklinjao suca, ali prošao u četvrtfinale Challengera! Srećom, sudac nije razumio psovke. Gojo se nada povratku na vrh nakon pobjede u dramatičnom meču

Hrvatski tenisač Borna Gojo (28), trenutačno 194. igrač svijeta, plasirao se u četvrtfinale ATP Challengera u Cherbourgu u Francuskoj pobjedom nad domaćim predstavnikom Geoffreyem Balncaneauxom (ATP 315.) rezultatom 7-5, 6-7(4), 6-4, a ima sreće što glavni sudac nije razumio što je govorio u izljevu bijesa krajem drugog seta. Naime, Splićanin se nakon izgubljenog tie-breaka sjurio prema sucu i sasuo mu psovke koje su se jasno mogle čuti u prijenosu.

- Je**m ti, majku ti je**m u pi**u!

Prošao je samo s opomenom, iako bi vjerojatno kod velike većine sudaca zaradio diskvalifikaciju. No uspio se pribrati u trećem setu i proći dalje. Nekad 72. igrač svijeta i reprezentativac u Davis Cupu u karijeri je zaradio 1,35 milijuna dolara i nada se ponovno krenuti prema vrhu svjetskog tenisa.

