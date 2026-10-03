Mektić i Krajicek su u polufinalu Tokija, a Vekić je u Pekingu preživjela dramu i prošla dalje! Slijedi joj okršaj s moćnom Swiatek
Hrvatski tenisači u Aziji: Mektić s Krajicekom uspješan u Tokiju, Vekić je pobijedila u Pekingu
Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek igrat će u polufinalu ATP turnira iz Serije 500 u Tokiju. Nakon što su kao 4. nositelji u prvom kolu svladali Čeha Petra Nouzu i Novozelanđanina Michaela Venusa 5-7, 7-6(6), 10-7, u četvrtfinalu su nadvisili Čileanca Alejandra Tabila i Francuza Lucu Van Asschea – 7-6(2), 7-6(3). Za plasman u završnicu igraju protiv prvih nositelja, talijanske kombinacije Simone Bolelli/Andrea Vavassor.
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Prva hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-40.) uspješno je startala WTA turniru iz Serije 1000 u Pekingu nakon što je u prvom kolu kao 30. nositeljica bila slobodna, u drugom je nadvisila Kineskinju Lin Zhu (199. na WTA listi) s 6-1, 4-6, 6-2
Donna je susret mogla završiti i u dva seta s obzirom na to da je u drugoj dionici imala vodstvo od čak 4-0 da bi nakon toga izgubila sedam uzastopnih gemova. Zhu je u odlučujućem setu povela s 2-1, no Osječanka zatim nizom od pet gemova rješava susret u svoju korist.
Vekić je ukupno zabila sedam aseva uz 56 posto prvog servisa, a iskoristila je sedam od 12 break-lopti . Bio je ovo njihov četvrti međusobni meč i četvrta pobjeda Vekić.
Sljedeća suparnica bit će joj negdašnja prva igračica svijeta Poljakinja Iga Swiatek, od koje je izgubila sva četiri međusobna sraza.
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