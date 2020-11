Hrvatski trener ih je stvorio, a igraju na stadionu na kojem je Hrvatska srušila Njemačku...

<p><strong>Nenad Bjelica</strong> (49) kao da ima čarobni štapić. S Dinamom je osigurao europsko proljeće nakon 49 godina pa potom skoro prošao grupnu fazu Lige prvaka. Čim je došao u Osijek počeli su snovi o naslovu prvaka Hrvatske, a kako vrijeme odmiče, ti snovi se čine sve realnijima. Naročito nakon posljednje pobjede nad Dinamom (2-0) u derbiju.</p><p>No, imao je Bjelica još jedan uspjeh kojim se posebno diči. A Austrijanci ga smatraju stvoriteljem tog projekta, čovjeka koji je udario temelje za uspjeh kluba koji već dvije godine pruža sjajne partije u Europi.</p><p>Dinamo u četvrtak igra 4. kolo Europske lige protiv Wolfsbergera, a upravo je hrvatski trener poveznica između ova dva kluba. Njegova odlična epizoda s nesretnim završetkom na Maksimiru je već opjevana, a odličnu epizodu sa sretnim završetkom imao je u Wolfsbergeru.</p><p>Klub se tada zvao WAC St. Andra zbog fuzije s lokalnim klubom, a Bjelica ga je preuzeo 2010. godine. Klub je bio u trećoj ligi, grcao je u prosječnosti, a onda doživio narodni preporod zahvaljujući hrvatskom treneru koji je imao ogromne ovlasti u klub, baš kao i danas u Osijeku. U prvoj sezoni osvojili su prvo mjesto i osigurali promociju u drugu ligu.</p><p>Bjelica je uspostavio svoj sustav, svoje metode rada kojih se drži i danas i uskoro je preporodio Austrijance. U sezoni 2010/2011 osvojili su četvrto mjesto, a već sljedeće sezone zauzeli su vrh druge lige i plasirali se u austrijsku Bundesligu po prvi put u povijesti. Bio je to ogroman uspjeh za momčad koja je godinama grcala u prosječnosti niželigaškog nogometa i koja je od svog osnutka 1974. godine vrijeme provodila u drugoj i trećoj ligi.</p><p>Po dolasku u elitni rang, vlasnici su raskinuli ugovor s lokalnim klubom pa su vratili ime po kojem su bili prepoznatljivi, Wolfsberger. Tranzicija iz prve lige u drugu je problem za mnoge klubove. Neki ne ulože gotovo ništa pa očekuju čuda, a neki ulože silne novce pa dožive flop. Bjelica na raspolaganju nije imao ni približnu svotu kakvu sada ima u Osijeku ili kakvu je imao u Dinamu pa se morao snaći kako je znao. U sezoni 2012/2013 je doveo čak devet igrača, a svi su došli besplatno. To je bio jedini način. Koji se pokazao dobitnim.</p><p>U prvoj sezoni u Bundesligi klub je završio na odličnom petom mjestu, ali vlasnici nisu imali namjeru ulagati u sastav. Bili su zadovoljni prvom ligom i situacijom, ali nije bio zadovoljan Bjelica. Imao je puno veće ciljeve i apetite pa je to odlučio ostvariti. Bez Wolfsbergera. Otišao je u Austriju Beč i odmah u prvoj sezoni plasirao se u grupnu fazu Lige prvaka gdje je otkinuo bod velikom Atletico Madridu. Već je tada pokazao koliko vrijedi.</p><p>Nakon nekoliko sezona u kojima su se borili za ostanak, klub iz Klagenfurta je konačno uložio u momčad i napravio konkurentnu ekipu koja se može boriti i za Europu. To su ostvarili već prve sezone, 2018/2019, kada su završili na trećoj poziciji iza LASK-a i Red Bull Salzburg, i plasirali se u Europsku ligu. Tamo ih je dočekala teška skupina s Romom, Borussijom Mönchengladbach i Bašakšehirom, ali su neočekivano osvojili pet bodova. Pobijedili su Nijemce 4-0 u Njemačkoj pa uzeli bod Romi i turskoj momčadi.</p><p>I prošlu sezonu završili su na trećem mjestu te se plasirali u EL, a nakon tri kola pokazali su o kakvoj momčadi se radi. Remizirali su s CSKA-om, pobijedili Feyenoord, a zaustaviti ih je uspio samo Dinamo golom Atiemwena za 1-0.</p><p>Obje momčadi bile su 'ogoljene' zbog korone, a možemo biti sigurno kako će nas u četvrtak čekati fantastičan susret, naravno, ako ne bude zaraženih. Austrijska momčad prema Transfermarktu vrijedi 13,75 milijuna eura, u odnosu na Dinamovih 74,45, a najskuplji je napadač Dejan Joveljić koji je pak stigao na posudbu iz Eintrachta.</p><p>Susret će se igrati u Klagenfurtu jer Lavanttal-Arena u Wolfsbergu, koja ima samo jednu tribinu, ne zadovoljava Uefine kriterije. Pa je Wolfsberger rješenje pronašao u susjedstvu.</p><p>Hypo Group Arena u Klagenfurtu je prava ljepotica. Predivno zdanje otvoreno 2007. godine, za potrebe Europskog prvenstva, koštalo je više od 60 milijuna eura, a na njemu utakmice igra drugoligaš Austria Kärnten. Pomalo neobično jer se radi o stadionu čiji je kapacitet 32.000 gledatelja, a za veliku pozornicu služi samo Wolfsbergeru koji na njemu igra utakmice Europske lige. </p><p>A nosi posebno mjesto u našim srcima. Hrvatska je na tome stadionu u lipnju 2008. godine, koji se tada zvao Wörthersee, pobijedila Njemačku 2-1 pa onda i Poljsku 1-0 za prolazak u četvrtfinale Eura s maksimalnim učinkom. Nadamo se da će taj stadion u četvrtak biti sretan i za Dinamo...</p>