Hrvatski trener ispisao povijest s Tadžikistanom: Sutra imamo sastanak s predsjednikom

Hrvatski trener i stručnjak Petar Šegrt napravio je pravo malo čudo u Aziji. On je naime trener Tadžikistana države i središnje Azije. Šegrt se plasirao na Azijski kup i tako izborio prvi plasman na neko veliko natjecanje za ovu reprezentaciju, a zatim je izborio i prolazak skupine.

Tadžikistan je slavio protiv Libanona u posljednjoj utakmici skupine i tako izborio plasman u završnicu. Libanon je poveo početkom drugog poluvremena, a vrlo brzo su dobili i crveni karton. Tadžikistan je golovima u 80. i 92. minuti došao do velike pobjede i velikog slavlja.

- Osjećaj je senzacionalan. Ispisali smo povijest. Ovo je nevjerojatan uspjeh za Tadžikistanski narod. Sve što smo napravili posljednjih dana je nevjerojatno. Mislim da smo zaslužili pobjedu. Borili smo se, vjerovali. Rekao sam jučer na konferenciji za medije. Vjerovao sam u ove dečke i uspjeli su! Čestitke, Tadžikistane - rekao je Šegrt nakon utakmice i dodao:

- Želio bih čestitati Libanonu na sjajnoj utakmici. No, najveće pohvale idu mojim igračima koji nikada ne posustaju. Bili smo dovoljno pametni da pri negativnom rezultatu ne izgube koncentraciju. Nisu nam priznali dva gola. Normalno je da uslijedi mentalni pad. No, oni nisu odustali. Vjerovao sam u njih cijelo vrijeme. Sreću moraš zaslužiti. To sam rekao jučer na konferenciji za medije. Mi smo je zaslužili.

Šegrtovi izabranici u osmini finala igrat će s drugoplasiranom momčadi iz skupine C. Trenutno su drugi u toj skupini Ujedinjeni Arapski Emirati koji imaju četiri boda, no u posljednjem kolu očekuje ih susret s Iranom koji je vodeći sa šest bodova. Do drugog mjesta može doći i Palestina. Veselom Šegrt to trenutno nije briga, on zna koji mu je cilj;

- Želimo u Kataru ostati što duže. Odlično nam je ovdje. Vjerujte mi, nije me briga s kime ćemo igrati. Možete nam dati bilo koga. Sretni smo jer možemo igrati još barem jednu utakmicu. A tada ćemo probati napraviti novu senzaciju. Sutra imamo sastanak s predsjednikom države. On također vjeruje u nas. U našu senzaciju.