Hrvatski trener na klupi Genta žestoko se obrušio na suce: 'Što suci rade u VAR sobi? Piju pivu?'

Na klupi belgijskog prvoligaša Genta od srpnja nalazi se hrvatski trener Ivan Leko. Na susretu 17. kola u subotu njegova momčad gostovala je na Joseph Marien stadionu u Brusselsu kod Royal Union Saint-Gilloisea. Utakmica je završila 1-1, a strijelci su bili Matisse Samoise (Gent) i Kevin Mac Allister (RUSG).

Foto: KAA Gent/Instagram

Glavni donositelj pravde na susretu bio je Simon Bourdeaud’hui, a njegovi pomoćnici Jo De Weirdt i Jonas Van Dyck te četvrti sudac Jan Boterberg. U VAR sobi glavni sudac bio je Brent Staessens, a njegova pomoćnica Ella De Vries.

Hrvatski trener žestoko se obrušio na suce nakon utakmice zbog, prema njegovom mišljenju, gola Mac Allistera koji nije trebao vrijediti. Argentinac je gol zabio u 77. minuti utakmice, ali Leko je uvjeren kako je branič u začetku akcije loptu dirao rukom.

Nakon utakmice bivši hrvatski reprezentativac javno je iskazao neslaganje sa sucima.

- Općenito sam miran. Volim suce i znam da je normalno griješiti. Svi mi griješimo, ali ovo je nevjerojatno. S jedne strane želim se ispričati sucu, ali s druge strane ne želim. Nakon utakmice rekao je, sada kada je pogledao akciju, da je igranje rukom bilo jasno. Što su onda radili ljudi u VAR-u? Pili su pivo i čekali vikend? Igraju se s karijerama i šale se. Union je zaslužio svoj gol s obzirom na pritisak, ali bio je to izbor suca da ne ide provjeriti snimku, a nakon utakmice izjavi da je to njegova pogreška.

Osvrnuo se i na činjenicu kako će ishod utakmice izgledati u budućnosti te koliko je aktualni prvak Belgije zaštićen kod kuće.

- Žao mi je, ali ne bojim se reći kako ja to vidim. Suci mogu odlučiti što žele, ali ovo je bilo sramotno. S jedne strane, sudac pokazuje da je čovjek ispričavajući se, ali s druge strane s tim isprikama ne stižemo nikamo. Najgore je što je na kraju utakmice Promise David glavom udario Siebea Van Der Heydena, a sudac nije dosudio prekršaj. Možete li zamisliti da smo primili gol iz kornera koji je uslijedio? Sve mi je jasno, Union je prvak i igraju kod kuće. Kriteriji očito nisu isti za njih.

Gent je trenutačno osmi na tablici belgijskog prvenstva. Nakon 17 kola imaju 23 boda, a RUSG je vodeći u ligi s 37 bodova. Leko je Gent vodio na 19 utakmica i pritom slavio osam, gubio šest i remizirao pet puta. U trenerskoj karijeri vodio je još Standard Liege, Hajduk, Shanghai Port, Antwerp, Club Brugge, Al-Ain i Sint Truiden.