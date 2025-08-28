Hrvatski trener srušio Dončića i Sloveniju na otvaranju EP-a!

Košarkaši Poljske, koje vodi hrvatski trener Igor Miličić, u Katowicama su pobijedili sa 105-95 reprezentaciju Sloveniju predvođenu Lukom Dončićem u dvoboju 1. kola skupine D na Europskom prvenstvu.

Poljaci su bili šuterski iznimno raspoloženi. Pogodili su 14 trica iz 26 pokušaja (53,8%), a iz igre su gađali s 58,6% uspješnosti. Za razliku od njih, Slovenci su pogodili 13 trica iz 37 pokušaja i bili na 48,4% šuta iz igre.

Na poluvremenu su Poljaci imali samo poen prednosti (47-46), ali su u trećoj četvrtini otišli na dvoznamenkastu prednost koju momčad Aleksandera Sekulića nije uspjela dostići.

Foto: AGENCJA WYBORCZA.PL/REUTERS

Luka Dončić je završio utakmicu s 34 koša i devet asistencija, ali su ga uspjeli pratiti samo Edo Murić sa 17 poena i Gregor Hrovat s 15.

Naturalizirani Amerikanac Jordan Loyd je s 32 koša bio najbolji poljski strijelac. Mateusz Ponitka je ubacio 23 poena uz sedam skokova, a Andrzej Pluta je dodao 15 koševa.

U ranije odigranim utakmicama ove skupine Francuska je uvjerljivo svladala Belgiju s 92-64, a Izraelci su s 83-71 pobijedili Islanđane.

Foto: AGENCJA WYBORCZA.PL/REUTERS

U Limassolu je Giannis Antetokounmpo s 31 košem i sedam skokova predvodio Grčku do pobjede nad Italijom. Grci su slavili sa 75-66. Nitko drugi u grčkoj reprezentaciji nije došao do dvoznamenkastog učinka, a najbliže su bili Konstantinos Mitoglou i Kostas Sloukas, koji su ubacili po devet poena svaki.

Nicolo Melli je s 15 koševa, sedam skokova i pet asistencija bio najbolji igrač talijanske reprezentacije. Saliou Niang je ubacio 11, a Matteo Spagnolo 10 poena.

U ranijem terminu su u skupini C košarkaši BIH pobijedili Ciprane s 91-64, a Gruzijci su iznenadili Španjolce i svladali ih s 83-69.