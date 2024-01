Hrvatski trener ulovio Franza Beckenbauera dok je prekršio karantenu: 'Čekao ga je u sobi'

Branko Zebec je šezdesetih godina prošlog stoljeća bio trener minhenskog Bayerna, a njegova udovica, gospođa Dušica, svojevremeno nam je ispričala kako pamti lijepe dane u Münchenu od 1968. do 1970. godine, kad je njezin suprug donio Bayernu naslov prvaka nakon 37 godina.

- Znate, moj Branko je bio trener Bayerna dok je tamo igrala najveća generacija u klupskoj povijesti. Igrali su Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Roth... Sve nogometni velikani koji i danas spadaju među najveće legende kluba. A u to su vrijeme osvojili dva prvenstva i jedan kup, igrali sjajan nogomet iako su u klubu imali tek dva stranca - Austrijance, beka Pumma i spojku Stareka - rekla nam je Dušica Zebec pa nastavila:

- Ma tadašnji igrači Bayerna nosili su i njemačku reprezentaciju, stvarno su igrali čudesan nogomet! Branka su svi obožavali, ali je s igračima uvijek držao određenu distancu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I odnos trenera i igrača nikad nije prelazio granice profesionalizma. Da, bio je čvrsta ruka, nije imao popusta ni prema kome, pa su i najveći nogometaši Bayerna znali biti žestoko kažnjeni. Sjeća li se kakve su tad bile kazne igračima zbog nediscipline?

- Ne, u to nisam ulazila. Ali čini mi se kako je sav novac od tih kazni završavao u klupskoj blagajni, pa bi se on onda trošio na nekim zajedničkim druženjima. Jednom prilikom mu se Franz Beckenbauer tijekom karantene iskrao noću iz svoje sobe, a Branko je to primijetio jer je u 23 sata išao kontrolirati jesu li svi igrači u sobama. Kako Beckenbauera nije zatekao u sobi, odlučio je noć provesti u njoj. Beckenbauer se ujutro vratio i ostao šokiran vidjevši trenera u svojoj sobi. Znam da nakon toga Franz više nikad nije napravio niti jedan gaf - objasnila je tad gospođa Dušica.