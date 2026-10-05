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SENZACIONALNA NOMINACIJA

Hrvatski vaterpolist nominiran za najboljeg na svijetu u 2026.

Piše Davor Kovačević,
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Hrvatski vaterpolist nominiran za najboljeg na svijetu u 2026.
Zagreb: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20 Zagreb 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Grčka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Zvuči nevjerojatno, tim više što Pavlić tek postaje standardni reprezentativac, štoviše, još nije nastupio ni na velikom seniorskom natjecanju u reprezentativnoj kapici

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Veliko, pa čak i senzacionalno, priznanje za hrvatskog vaterpolista Vlaha Pavlića (21). Igrača dubrovačkog Juga World Aquatics nominirao je za najboljeg vaterpolista svijeta 2026. godine. Zvuči nevjerojatno, tim više što Pavlić tek postaje standardni reprezentativac, štoviše, još nije nastupio ni na velikom seniorskom natjecanju u reprezentativnoj kapici.

Nominacije World Aquaticsa, zapravo, prilično su začuđujuće. Primjerice, među petoricom su i Grk Dimitrios Skoumpakis i Španjolac Roger Tahull. Čast tim igračima, ali na Europskom prvenstvu ove godine, koje ima najveću težinu, Španjolska i Grčka imale su kudikamo važnije i učinkovitije pojedince. Grci, primjerice, bivšeg jugaša Stylianosa Argyropoulosa, koji je također nominiran, a u ovom je kvintetu odabranih i Mađar Krisztian Manhercz. Mađari su u finalu Europskog prvenstva izgubili od Srbije, Grci su bili brončani.

U svakom slučaju, Pavlićeve šanse možete pojačati na Instagram profilu World Aquaticsa.

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