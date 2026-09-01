Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVJETSKO 4X4

Hrvatski vaterpolisti došli do nove pobjede u Dubrovniku!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski vaterpolisti došli do nove pobjede u Dubrovniku!
Dubrovnik: Svečano otvaranje Svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski vaterpolisti u Dubrovniku srušili Maltu i upisali novu pobjedu bez izgubljenog seta, a vaterpolistice pale od moćne Španjolske

Admiral

Hrvatski vaterpolisti ostvarili su drugu pobjedu na prvom Svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 koje se održava u Dubrovniku, svladavši u drugom kolu reprezentaciju Malte s 3-0 u setovima (4-3, 6-5, 4-2), a veterpolistice su poražene od Španjolske s 3-0 (4-1, 5-1, 4-2).

Izabranici Paula Obradovića više su se namučili za pobjedu protiv Maltežana nego što je to bio slučaj dan prije s reprezentacijom Saudijske Arabije. Ipak, Hrvatska je još jednom došla do pobjede bez izgubljenog seta.

Dubrovnik: Svečano otvaranje Svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4
Dubrovnik: Svečano otvaranje Svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Najefikasniji je bio Roko Pelicarić sa šest pogodaka, Toni Bušić postigao je tri, Ivan Vukojević dva, dok su Filip Kržić, Hrvoje Zvono i Nardo Dragaš dodali po jedan pogodak.

Nakon sinoćnje pobjede protiv Turkinja, hrvatske vaterpolistice upisale su prvi poraz. Španjolska je došla do uvjerljive pobjede u tri seta protiv oslabljene Hrvatske za koju, zbog viroze, nije mogla zaigrati kapetanica Ria Glas.

Po jedan pogodak za Hrvatsku postigle su Magdalena Butić, Karla Popović, Neli Janković i Alka Lulić.

U srijedu obje hrvatske reprezentacije nastavljaju natjecanje. Vaterpolistice će u 17.20 sati zaigrati protiv Južne Afrike, dok će se vaterpolistima od 19.00 sati suprotstaviti reprezentacija SAD-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Zadnji dan transfera: City potvrdio jednog igrača, čeka se službena potvrda rekorda...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan transfera: City potvrdio jednog igrača, čeka se službena potvrda rekorda...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026