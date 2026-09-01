Hrvatski vaterpolisti u Dubrovniku srušili Maltu i upisali novu pobjedu bez izgubljenog seta, a vaterpolistice pale od moćne Španjolske
Hrvatski vaterpolisti došli do nove pobjede u Dubrovniku!
Hrvatski vaterpolisti ostvarili su drugu pobjedu na prvom Svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 koje se održava u Dubrovniku, svladavši u drugom kolu reprezentaciju Malte s 3-0 u setovima (4-3, 6-5, 4-2), a veterpolistice su poražene od Španjolske s 3-0 (4-1, 5-1, 4-2).
Izabranici Paula Obradovića više su se namučili za pobjedu protiv Maltežana nego što je to bio slučaj dan prije s reprezentacijom Saudijske Arabije. Ipak, Hrvatska je još jednom došla do pobjede bez izgubljenog seta.
Najefikasniji je bio Roko Pelicarić sa šest pogodaka, Toni Bušić postigao je tri, Ivan Vukojević dva, dok su Filip Kržić, Hrvoje Zvono i Nardo Dragaš dodali po jedan pogodak.
Nakon sinoćnje pobjede protiv Turkinja, hrvatske vaterpolistice upisale su prvi poraz. Španjolska je došla do uvjerljive pobjede u tri seta protiv oslabljene Hrvatske za koju, zbog viroze, nije mogla zaigrati kapetanica Ria Glas.
Po jedan pogodak za Hrvatsku postigle su Magdalena Butić, Karla Popović, Neli Janković i Alka Lulić.
U srijedu obje hrvatske reprezentacije nastavljaju natjecanje. Vaterpolistice će u 17.20 sati zaigrati protiv Južne Afrike, dok će se vaterpolistima od 19.00 sati suprotstaviti reprezentacija SAD-a.
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