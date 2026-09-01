Hrvatski vaterpolisti došli do nove pobjede u Dubrovniku!

Hrvatski vaterpolisti ostvarili su drugu pobjedu na prvom Svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 koje se održava u Dubrovniku, svladavši u drugom kolu reprezentaciju Malte s 3-0 u setovima (4-3, 6-5, 4-2), a veterpolistice su poražene od Španjolske s 3-0 (4-1, 5-1, 4-2).

Izabranici Paula Obradovića više su se namučili za pobjedu protiv Maltežana nego što je to bio slučaj dan prije s reprezentacijom Saudijske Arabije. Ipak, Hrvatska je još jednom došla do pobjede bez izgubljenog seta.

Dubrovnik: Svečano otvaranje Svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Najefikasniji je bio Roko Pelicarić sa šest pogodaka, Toni Bušić postigao je tri, Ivan Vukojević dva, dok su Filip Kržić, Hrvoje Zvono i Nardo Dragaš dodali po jedan pogodak.

Nakon sinoćnje pobjede protiv Turkinja, hrvatske vaterpolistice upisale su prvi poraz. Španjolska je došla do uvjerljive pobjede u tri seta protiv oslabljene Hrvatske za koju, zbog viroze, nije mogla zaigrati kapetanica Ria Glas.

Po jedan pogodak za Hrvatsku postigle su Magdalena Butić, Karla Popović, Neli Janković i Alka Lulić.

U srijedu obje hrvatske reprezentacije nastavljaju natjecanje. Vaterpolistice će u 17.20 sati zaigrati protiv Južne Afrike, dok će se vaterpolistima od 19.00 sati suprotstaviti reprezentacija SAD-a.