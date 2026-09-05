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4x4

Hrvatski vaterpolisti ostali bez finala Svjetskog prvenstva

Piše HINA,
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Hrvatski vaterpolisti ostali bez finala Svjetskog prvenstva
Foto: Hrvatski vaterpolski savez
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Hrvatski vaterpolisti će nedjelju od 15.40 sati za broncu igrati protiv Srbije koja je u prethodnom polufinalu izgubila glatko od Španjolske

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Hrvatska muška reprezentacija u vaterpolu 4x4 nije se uspjela plasirati u finale Svjetskog prvenstva u Dubrovniku, bolji je u polufinalu bio sastav Neutralne momčadi B koji je slavio nakon raspucavanja peteraca sa 3-2 po setovima (3-2, 0-1, 6-4, 3-4 - 2-1).

Nije to bila hrvatska večer u dubrovačkom Portu. Dosta nervoze, puno promašenih peteraca u osnovnom dijelu igre (čak tri promašena kaznena udarca od ukupno pet) koštali su nas mogućeg dobivanja prve i treće četvrtine. Čak i u raspucavanju nakon 2-2 po okončanju četvrtina, od trojice izvođača za Hrvatsku, pogodio je samo Roko Pelicarić, ali ne i Nardo Dragaš i Ivan Vukojević čije udarce je zaustavila greda.

U osnovnom dijelu utakmice, strijelci za Hrvatsku su bili Roko Pelicarić 6, Nardo Dragaš 3, Ivan Vukojević 2 i Hrvoje Zvono 1 gol.

Hrvatski vaterpolisti će stoga u nedjelju od 15.40 sati za broncu igrati protiv Srbije koja je u prethodnom polufinalu izgubila glatko od Španjolske sa 0-3.

Vaterpolistice Hrvatske će od 13.30 sati igrati protiv Turske za peto mjesto. Ekspresno i u skladu s očekivanjem hrvatska ženska reprezentacija "riješila" je prvu utakmicu borbe za poredak od 5. do 8. mjesta svladavši JAR s glatkih 3-0 (7-1, 6-0, 6-0).

Golove su za Hrvatsku postigle Karla Popović i Alka Lulić po 5 golova, Neli Janković 3, Ria Glas i Magdalena Butić po 1 gol.

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