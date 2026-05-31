Hrvatski veslači treći u Sevilli

Hrvatski četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Fran Šuk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je u nedjelju treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati veslačkog Svjetskog kupa u Sevilli.

VIDEO Zagreb: Medijsko druženje s braćom Sinković povodom početka nove veslačke sezone i odlaska na Svjetski kup u Sevillu

Hrvatski je četverac imao treće vrijeme utrke 5:52.20, dok je prvo mjesto zauzela njemačka posada s vremenom 5:49.84. Drugi su bili Nizozemci s vremenom 5:50.00.

Danas su u finalu B samca nastupilia i braća Patrik i Anton Lončarić koji su zauzeli četvrto mjesto s vremenom 6:48.61. Najbrža je bila norveška posada s vremenom 6:44.15.