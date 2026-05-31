Hrvatski veslački četverac osvojio je broncu na Svjetskom kupu u Sevilli. Njemačka posada uzela zlato, a Nizozemci srebro
'VATRENI' ČETVERAC
Hrvatski veslači treći u Sevilli
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Fran Šuk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je u nedjelju treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati veslačkog Svjetskog kupa u Sevilli.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Hrvatski je četverac imao treće vrijeme utrke 5:52.20, dok je prvo mjesto zauzela njemačka posada s vremenom 5:49.84. Drugi su bili Nizozemci s vremenom 5:50.00.
Danas su u finalu B samca nastupilia i braća Patrik i Anton Lončarić koji su zauzeli četvrto mjesto s vremenom 6:48.61. Najbrža je bila norveška posada s vremenom 6:44.15.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku