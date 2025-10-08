Hrvatsko čudo dominira u Bundesligi: 'Izgleda kao izbacivač, ovo se rijetko viđa'

U svijetu nogometa, gdje se talenti rađaju i nestaju brzinom svjetlosti, rijetki su oni koji s tek 18 godina uspiju izazvati takvu buru kao Luka Vušković. Mladi hrvatski branič, dragulj kojeg je Tottenham Hotspur osigurao za budućnost plativši ga Hajduku 12 milijuna eura, na posudbi u njemačkom velikanu HSV-u postao je tema o kojoj pišu i najugledniji svjetski mediji. Prestižni sportski portal The Athletic posvetio mu je opsežan tekst, secirajući fenomen koji je u samo nekoliko tjedana od tinejdžera postao stup obrane i heroj navijača.

- On je čudovište, bez sumnje - izjavio je bek Hamburga Miro Muheim nakon Vuškovićeve nestvarne partije protiv Union Berlina, a njegove riječi najbolje sažimaju dojam koji Hrvat ostavlja na terenu. U grotlu berlinskog stadiona Alte Försterei, gdje suparnici redovito padaju pod pritiskom, Vušković je bio neprelazni zid. Domaćin je te večeri uputio čak 23 centaršuta u kazneni prostor HSV-a; Vušković ih je sam očistio 12. Ukupno je osvojio nevjerojatnih 18 zračnih duela, statistika kakva u posljednjih pet sezona nije zabilježena ni u jednoj od pet najjačih europskih liga.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Njegova zračna dominacija postala je ključna za momčad koja ne obiluje visinom. Sa svojih 193 centimetra, koje nosi od svoje 15. godine, i izvanrednim osjećajem za postavljanje, postao je esencijalni dio obrane trenera Merlina Polzina. Njegov doprinos prepoznala je i liga, proglasivši ga najboljim mladim igračem (rookie) mjeseca u Bundesligi.

Izgleda kao izbacivač, a igra kao veteran

Ugledni The Athletic u svojoj analizi ne štedi na slikovitim opisima. "Ima držanje izbacivača", pišu, ističući njegovu čvrstinu, robusnost i beskompromisnost. Iako mu je tek 18 godina, novinar primjećuje kako "izgleda kao da nikad nije vidio britvicu", ali se na terenu ponaša s autoritetom iskusnog veterana. Ne radi se samo o visini i skoku; fascinira način na koji koristi svoje tijelo – ramena, laktove i snagu – kako bi naglasio svoje fizičke prednosti i zastrašio suparnike.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Tu zastrašujuću crtu pokazao je već u prvoj domaćoj utakmici. Nakon što je promašio veliku priliku, u frustraciji je gurnuo suparničkog braniča u mrežu. Kada se ovaj okrenuo s nevjericom, spreman na sukob, pogled na Vuškovića koji se nadvio nad njim bio je dovoljan da odustane od bilo kakve reakcije. Taj spoj sirove snage i hladne glave odlika je koja ga izdvaja od vršnjaka.

Put do zvijezda nije bio lak. Debi u Bundesligi bio je vatreno krštenje – poraz 5-0 od Bayerna u Münchenu. Protiv Harryja Kanea, Michaela Olisea i ostatka napadačke mašinerije bavarskog diva, Vušković se mučio. Izgledao je izgubljeno, a igra je za njega bila prebrza. No, upravo je to lekcija koju je Tottenham želio da nauči. Trener Polzin pokazao je ogromno povjerenje u njegovu mentalnu snagu, ostavivši ga u prvoj postavi i u sljedećim utakmicama.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Njegov dolazak u Hamburg ima i duboku emotivnu pozadinu. Njegov stariji brat, Mario Vušković, također je igrač HSV-a, ali trenutno služi suspenziju zbog dopinga. Klub i navijači čvrsto stoje uz Marija, vjerujući u njegovu nevinost. Luka je tako dočekan ne samo kao pojačanje, već i kao "emocionalni predstavnik" svog brata. Zadužio je Marijev dres s brojem 44, a odgovor tribina bio je gromoglasan.

Taj emotivni naboj kulminirao je na domaćem debiju. Samo nekoliko minuta nakon spomenutog incidenta, Vušković je zabio gol – prvi pogodak HSV-a u Bundesligi nakon povratka u elitu 2018. godine. Proslavio ga je pokazujući prstom prema bratu na tribinama, dok je cijeli stadion skandirao prezime Vušković. Bio je to trenutak iskupljenja i simbol pobjede za cijelu obitelj i klub.

Iako je priča o bratskoj ljubavi osvojila medije, Luka na terenu dokazuje da je puno više od "Marijevog brata". Njegov napredak je vidljiv iz tjedna u tjedan. Pozicioniranje mu je sve bolje, mirnoća na lopti raste, a dodavanja su sigurna i pouzdana. Iako i dalje radi pogreške tipične za tinejdžera, uči iz njih i postaje sve proaktivniji, a manje reaktivan.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Navijači su ga prigrlili. Klub je objavio da je prodano već preko tisuću dresova s njegovim imenom, a nakon ozljede prvog braniča Warmeda Omarija, osamnaestogodišnji Hrvat preuzima još veću odgovornost. Očekivanja su ogromna, no čini se da je Luka Vušković jedan od rijetkih mladih talenata koji ne samo da opravdava golemi hype, već u njemu istinski uživa.

Hrvatska je ponovno svijetu podarila obrambeni talent najviše klase. Ako se njegov razvoj nastavi ovom putanjom, navijači Tottenhama i hrvatske reprezentacije imaju razloga za veliko uzbuđenje. Pred našim je očima stasavanje igrača koji ima potencijal postati jedan od najboljih braniča na svijetu.