Hrvatsko finale na pomolu u Italiji! Luka Mikrut i Ajduković na korak do borbe za Challenger

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ajduković bi se od 17 sati trebao boriti za plasman u finale protiv Argentinca Juana Bautiste Torresa (ATP - 437.), a nakon tog dvoboja na teren će i Mikrut

Hrvatski tenisači Duje Ajduković i Luka Mikrut nalaze se na korak od hrvatskog finala na ATP Challenger 75 turniru u talijanskom Comu, nakon što su u četvrtfinalnim dvobojima odigranim u subotu izborili plasman u polufinale.

Zbog loših vremenskih uvjeta svi četvrtfinalni mečevi koji su trebali biti odigrani u petak, odgođeni su do subote i preseljeni na natkrivene zemljane terene.

Tennis: National Bank Open
Duje Ajduković (ATP - 258.) se u takvim okolnostima bolje snašao od drugog nositelja, Brazilca Thiaga Monteira (ATP - 169.) i pobijedio ga sa 6-3, 4-6, 6-4. Nakon toga je Luka Mikrut (ATP - 340.) sa 6-3, 6-4 nadigrao Nijemca Henrija Squirea (ATP - 391.).

I polufinalni susreti bi trebali biti odigrani u subotu. Ajduković bi se od 17 sati trebao boriti za plasman u finale protiv Argentinca Juana Bautiste Torresa (ATP - 437.), a nakon tog dvoboja će Mikrut igrati protiv pobjednika susreta između prvog nositelja, Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera (ATP - 158.) i Talijana Raula Brancaccija (ATP - 377.).  

