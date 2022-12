'Hrvatskoj je problem napad i može nešto naučiti od Srbije...' Keane: Oni će se sigurno potući

Hrvatska je u osmini finala izbacila Japan nakon boljeg izvođenja penala i osigurala veliki okršaj s Brazilom.

Junak utakmice svakako je Dominik Livaković, kojeg su strani mediji prozvali novim nacionalnim herojem. Znalo mu se prigovarati, prije nekoliko mjeseci nismo bili ni sigurni je li on 'jedinica', ali jučer je svima pokazao koliko vrijedi...

POGLEDAJTE VIDEO

- Osim u Hrvatskoj, on nije 'household' name, ali sad je postao veliki junak. Sjajno je obranio tri penala i on je ključni razlog zašto Hrvatske ide dalje - piše portal goal, koji je nahvalio i Ivana Perišića.

- Kad igra u kockicama, gol je uvijek na putu. Samo Messi i Mbappé od 2014. imaju bolju statistiku na SP-ima.

I dok su Livaković i Perišić zaslužili pohvale, ovaj portal i nije toliko sklon našim napadačima.

Foto: Lee Smith/REUTERS

- Znate što ćete dobiti od hrvatskog veznog reda, možda i najboljeg na ovom turniru. Obrana s Lovrenom i Gvardiolom izgleda čvrsto, ali napadači su im razlog za brigu... Osim protiv Kanade, malo su toga pokazali. Bruno Petković nije napravio ništa kao starter. umjesto njega je ušao Budimir, a umjesto njega Livaja... Hrvatska će trebati više od njih ako želi veće stvari - piše goal.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Nadamo se kako će im naši napadači, baš kao Livaković protiv Koreje, dokazati koliko vrijede protiv Brazila...

Jučerašnje utakmice su u studiju britanskog ITV-a prokomentirali legendarni nogometaši Graeme Souness i Roy Keane, kao i bivša nogometašica Eni Aluko.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Koreja je igrala izrazito naivno. Što su mislili da će se dogoditi? Ekstremno naivno. Izdržiš pola sata bez da primiš gol i vidiš gdje te utakmica vodi. Hrvatska neće igrati kao Koreja. Hrvatska je iskusna momčad, bit će to skroz drugačija utakmica. Brazil je imao laganu utakmicu protiv Koreje - rekao je Graeme Souness.

- Hrvatska neće biti tako otvorena, došli su se tu 'potući'. Iskusni su, to su odlučni momci... Brazil uživa u nogometu i Hrvatska će morati puno toga napraviti da ih zaustavi - dodao je Roy Keane.

- Hrvatska može naučiti od Srbije kako je zatvorila Brazil u prvom dijelu. Blokirali su sredinu, natjerali ih na strane i duplirali ih. Brazilci i Neymar počeli su biti frustrirani. To je dobar način za zaustaviti Brazil - rekla je Aluko.

Najčitaniji članci