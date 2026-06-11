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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA PLUS+

Hrvatskoj u SAD-u prijete čak i - munje! Igrače čekaju posebna pravila, evo što moraju raditi

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Zlatko Dalić sa svojim stožerom ima spremna rješenja i ako u krugu od 10 milja (ili 16 kilometara od Alexandrije) udari grom. Hrvatskoj su na raspolaganju dvije dvorane, teretana... i s tim neće biti problema

Kako izgleda jedan radni dan novinara koji prati "vatrene" u SAD-u? Priznajemo, i dalje nas malo muči "jet-lag", privikavanje na druge vremenske zone, pa se i dalje svakog dana budimo između 5 i 6 ujutro po lokalnom vremenu. A u Alexandriji je šest sati manje nego u Lijepoj Našoj.

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