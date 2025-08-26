Hrvoje Maleš dobio podršku 70 klubova. Neće imati protivnika?

Hrvoje Maleš, kandidat Hajduka za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije (NSŽSD), dobio je pisanu potporu čak 70 klubova članova saveza. Ovaj potez, koji je objavio upravo poljudski klub, potvrđuje većinsku volju dalmatinskih klubova, već i onemogućuje bilo kakvu protukandidaturu, čineći Maleša jedinim izglednim kandidatom na ponovljenim izborima.

Potvrda volje unatoč administrativnim preprekama

Nakon što je izborna Skupština održana 29. svibnja poništena zbog formalnih razloga, Hajduk i klubovi koji ga podržavaju odlučili su novim potezom potvrditi svoj stav. Podsjetimo, na toj je sjednici Maleš izabran sa 177 glasova, no Upravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije poništio je odluke nakon žalbe Dugopolja.

"Potpisivanjem potpore kandidatu Hajduka, samo je potvrđena volja velike većine klubova naše županije da podrže Hajduk i njegovog kandidata na prvoj stepenici kojom 'bijeli' namjeravaju aktivno participirati u HNS-u i zajedno s klubovima naše županije raditi za dobrobit nogometa u cjelini", poručili su s Poljuda.

Ova masovna podrška služi kao jasan odgovor na prethodno poništenje, ističući da je volja klubova neupitna bez obzira na proceduralne izazove. Zanimljivo je da je ključni razlog za poništenje bio izostanak mjesta održavanja skupštine u pozivu, iako je, kako navode iz Hajduka, i verificirana skupština iz 2021. godine imala identičan formalni nedostatak.

Bez protukandidata na vidiku

Prikupljanjem 70 potpisa, što predstavlja veliku većinu u savezu, stvorena je situacija u kojoj potencijalni protukandidati ne mogu prikupiti minimalan broj potpisa potreban za ulazak u izbornu utrku. Time je Hrvoje Maleš, bivši predsjednik Hajduka, ostao jedini pravovaljani kandidat.

Ovaj razvoj događaja dolazi u kritičnom trenutku za savez, koji je blokiran više od tri mjeseca i funkcionira bez predsjednika i upravljačkih tijela. Takvo stanje neodrživo je uoči početka nove natjecateljske sezone, zbog čega se očekuje skoro sazivanje nove izborne skupštine.

Sada je posve izvjesno da će, kada se nova skupština sazove, izbor Hrvoja Maleša biti tek formalnost. Njegovim dolaskom na čelo NSŽSD-a, Hajduk i klubovi koji su ga podržali nadaju se deblokadi rada saveza i početku novog razdoblja u kojem će se, kako ističu, raditi isključivo za dobrobit nogometa. Očekuje se da će se fokus prebaciti na rješavanje nagomilanih problema i pripremu za novu sezonu, čime bi se konačno završila višemjesečna saga koja je opterećivala funkcioniranje nogometa u najmnogoljudnijoj dalmatinskoj županiji.

Tko je uz Maleša?

