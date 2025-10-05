HSV se počeo vaditi nakon teškog ulaska u sezonu, drugom pobjedom u zadnja tri kola napredovao je u gornju polovicu ljestvice. Sad im je žrtva bio Mainz
HSV razbio Mainz, Vušković je odigrao novu sjajnu utakmicu
Nogometaši HSV-a su u Hamburgu pobijedili Mainz čak 4-0, u šestom kolu njemačke Bundeslige.
Strijelci su za Hamburg bili su Belgijanac Albert Sambi Lokonga u šestoj, Francuz Ryan Philippe u 10. i 61. minuti te te još jedan Francuz Jean-Luc Dompe u 52. minuti.
Hrvatski reprezentativac Luka Vušković je igrao cijelu utakmicu za domaće i bio je jedan od najboljih pojedinaca na terenu.
Hamburg je osmi s osam bodova, a Mainz je na 16. mjestu s četiri boda.
