HSV razbio Mainz, Vušković je odigrao novu sjajnu utakmicu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Soeren Stache/DPA

HSV se počeo vaditi nakon teškog ulaska u sezonu, drugom pobjedom u zadnja tri kola napredovao je u gornju polovicu ljestvice. Sad im je žrtva bio Mainz

Nogometaši HSV-a su u Hamburgu pobijedili Mainz čak 4-0, u šestom kolu njemačke Bundeslige.

Strijelci su za Hamburg bili su Belgijanac Albert Sambi Lokonga u šestoj, Francuz Ryan Philippe u 10. i 61. minuti te te još jedan Francuz Jean-Luc Dompe u 52. minuti.

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković je igrao cijelu utakmicu za domaće i bio je jedan od najboljih pojedinaca na terenu. 

Hamburg je osmi s osam bodova, a Mainz je na 16. mjestu s četiri boda.

Video pogledajte OVDJE.

