Prije godinu dana, u ovo vrijeme, hrvatskog skijaša Mateja Vidovića (27) dočekala je najgora moguća vijest.

- Žao mi je, ali više nisi član reprezentacije.

Savez mu je okrenuo leđa, izbacili su ga iz reprezentacije za sezonu 2020/2021, a unatoč tomu što je godinama bio jedan od najboljih hrvatskih skijaša, nitko mu više nije vjerovao. Bio je prepušten samom sebi.

U glavi su se vrtjele svakakve misli, čak i ona o odustajanju, ali borac kakav je, to je bila zadnja opcija. Matej je morao iz “kasice” izvaditi sav novac koji je zaradio tijekom prethodnih sezona, svu ušteđevinu koju je imao, i krenuo je sam. Točnije, s ocem Goranom.

Godinu dana nakon, sva ta požrtvovnost, vjera i trud su se isplatili. Sav taj stres i strah od 'sutra' urodili su plodom. Vidović se opet vratio u reprezentaciju za sezonu 2021/2022. Samo zato jer je cijelog sebe dao i baš sve posvetio skijanju. I to je njegova najveća pobjeda.

- Dan prije Alpske komisije (19.04.) sam imao sastanak s Vedranom Pavlekom i saznao da ću biti član reprezentacije. Ovo će mi biti ogromna razlika u odnosu na prošlu sezonu jer ću imati pomoć saveza i bolje uvjete za rad, a to znači veći napredak. Skijao sam prošle sezone vrlo opušteno i prazne glave, to mi je cilj i dalje jer vjerujem da na taj način mogu najviše izvući iz sebe - kaže nam skromno Matej kojem je pao ogroman teret sa srca.

Obzirom na sve okolnosti i nevolje koje su mu se dogodile, iza hrvatskog skijaša je najbolja sezona karijere. Možda ne rezultatski, jer bilo je i boljih dana, ali ono što je on napravio je nemoguća misija. Bez potpore saveza i prepušten sam sebi, uz pomoć oca i najbližih suradnika, napravio je strašan posao. Ne zaboravimo da je uoči prve utrke bio 78. na FIS listi u slalomu, nitko mu nije davao ni najmanje šanse.

U sezoni, za koju se mislilo da će biti i posljednja u njegovoj karijeri, doskijao je na Sljemenu do najboljeg rezultata karijere (12. mjesto), bio je 12. i na SP-u u Cortini d'Ampezzo u slalomu, u Chamonixu 22., a za kraj sezone, u 'pasjim' i nemogućim uvjetima u Kranjskoj Gori, osvojio je 18. mjesto. Bio je drugi najbolji hrvatski skijaš, a osvojio je i prvenstvo Hrvatske u slalomu. Ispred Filipa Zubčića.

- Koliko god ja bio taj koji je jedini vjerovao, ne možeš se baš nadati nečemu. Vjerujem ja u to, da to mogu napraviti, ali vjerujem da mogu i više i bolje. Moram biti jako zadovoljan, napravio sam, ne dobar rezultat, nego najbolji. 12. mjesto iz Zagreba, što mi je najbolji rezultat u karijeri, 12. mjesto sa svjetskog prvenstva, uspjeli smo sezonu završiti u TOP 30. Bio sam bolji 28. prije dvije godine. To mi je manje bitno, to je samo nekakav smjer prema kojem želimo ići. Nije nešto s čime smo zadovoljni i želimo se zadržati, cilj je ići prema gore - kaže Vidović.

No da odvrtimo malo film unatrag. Kako je to izgledalo kada su ti priopćili da više nisi član reprezentacije?

- Kada mi je direktor reprezentacije Pavlek rekao da nisam u ekipi, ja sam rekao da to znači 70, 80 posto šanse da ću se ja prestati skijati. Jer ja nemam ništa u tome trenutku. Ali ja ni jedan dan nisam ni sumnjao želim li se nastaviti skijati - kaže on.

Samo minuta razgovora s njim je dovoljna za shvatiti koliko on vjeruje u sebe. Koliko je pozitivno 'tvrdoglav' i svjestan da samo on može ispuniti svoje snove. Ma koliko god teško bilo. Nije mu bio problem što su mu drugi okrenuli leđa. Vjerovao je u sebe, znao je da će se kad-tad isplatiti ta silna posvećenost skijanju, ali najveći problem su bile financije. Jer da biste u skijanju bili konkurentni, da biste se natjecali u Svjetskom kupu, na godinu morate imati više od 200 dana na snijegu. A to je minimalno 200 noćenja. Uz troškove putovanja, opreme, servisiranja skija, plaćanja staza... Uglavnom, financijski vrlo velik teret za skijaša bez sponzora i pomoći saveza. Prema nekim procjenama, sezona u Svjetskom kupu stoji 300.000 kuna. A on je to morao financirati sve sam.

- Utjecalo je u potpunosti na mene. Odjednom si na nuli. Ja vjerujem da mogu, zato sam nastavio skijati. Vidio sam formu na kraju prošle sezone. Utrke su bile otkazane u Japanu i Kranjskoj Gori, već tada bi to izgledalo drugačije. To vidim po formi na treninzima i zato sam vjerovao i zato sam nastavio skijati. Uspio sam okrenuti u svoju korist. To je bila nemoguća misija. To nitko nije postigao. Da se sam financira, i da završi godinu u TOP 30. U ostalim ekipama se ulažu veliki novci da se to postigne. Ova godina je bila na motivaciju, zagrizli smo pa smo uspjeli. Teško je nekako logički objasniti zašto se to može i zašto smo napravili. Nismo veliki iskorak napravili od tog trenutka kada smo ispali iz ekipe do sada, ali u tome trenutku smo bili na višoj razini nego što su to rezultati pokazivali. Onda smo ove sezone uspjeli napraviti iskorak u fizičkoj pripremi, što smo mogli po ljeti, a materijal nismo mijenjali. I onda su došli rezultati - priča Matej.

On je znao što želi i htio je to ostvariti, bez obzira na gubitke i posljedice. Ali bilo mu je žao zbog drugih koji su se žrtvovali zbog njega. Tu je bio njegov otac Goran, koji mu je serviser i trener, a pomagala mu je i bivša skijašica Matilda Šola.

- Tu su se žrtvovali ljudi oko mene. Nisam im mogao financijski pružiti ono što su zaslužili svojim radom i kvalitetom. Tu je na prvom mjestu moj tata koji je sebe žrtvovao i sve za mene radio, tu je i Matilda Šola. Uspjeli smo to izgurati, nije to bilo samo na meni. Dobio sam podršku od Međunarodnog olimpijskog odbora, dolazi olimpijada, imao sam tu stipendiju, imao sam stipendiju od MORH-a. Nisam bio potpuno bez financijske potpore, ali to se samo nastavilo što sam imao kada sam bio i u ekipi. Plus ono što sam zaradio u sezoni prije sam stavio i uspio sam izgurati. Nije meni do novca. Da se želim baviti s nekim sportom zbog novca, to ne bi bilo skijanje. Jedino Filip Zubčić, nakon Ivice i Janice može imati koristi od toga, nama ostalima samo za džeparac ostane. Jako malo se uštedi, teško je ako se ne boriš za postolja.

Savez baš ništa nije pomogao? Ni u opremi?

- Ja sam bio stavljen kao pridruženi član. Po tome sam trebao dobiti nešto, ali nisam računao na to. Skije sam dogovorio s Headom, da dobijem skije i pancerice. Pomogao je Vedran Pavlek kad god je mogao, dogovarao je treninge, dozvolio mi je da se spajam s ekipom na treninzima. Ali financijske pomoći nije bilo.

Ništa od toga ne bi bilo bez oca Gorana. Bio mu je najveći oslonac u najvećim trenucima karijere, žrtvovao je sebe kako bi pomogao sinu. Kako funkcionira odnos otac-sin kao skijaš-trener?

- Dosta je tata strog. Bitno mi je da me poznaje. Učili smo na vlastitim greškama, radimo već desetak godina zajedno. Imamo dobar plan koji svake godine unaprijedimo, uspijevamo biti bolji svake godine. Možda rezultati prošle sezone nisu bili dobri, ali nije sve u rezultatima, to se ne smije tako gledati. Savez je ulagao u mene velike novce, ali to se ne bi trebalo gledati samo kroz rezultate. Kao skijaš i sportaš, ja sam napredovao i prošle sezone. Ali rezultati to nisu pokazali. Inače ne bi napravio ono što sam napravio ove sezone.

Vidović je poznat kao skijaš koji je 'doktor' za najteže uvjete. Dok drugi izlijeću sa staze i žale se, on uživa. To je pokazao na Sljemenu kada je, u ne baš bajnim uvjetima, doskijao do 12. mjesta, no na posljednjoj utrci sezone u Kranjskoj Gori dočekao ga je još veći izazov. Bili su to nemogući uvjeti u kojima se teško vidio i prst pred okom. No opet je dokazao svoju titulu, završio je 18.

- U Kranjskoj Gori sam se osjećao kao dizel motor koji se pali pri kraju. Bio sam maksimalno spreman, forma je bila na vrhuncu. Nadao sam se boljim uvjetima, mislim da bih tada mogao napraviti neki iskorak, ali ispalo je odlično za mene, mislim da se ne mogu žaliti. Mi smo na Hintertuxu, kao klinci, skijali kakvi nas uvjeti dočekaju. Kroz naš razvoj nije bilo dana da mi ne skijamo. Vjetar puše, snijeg pada, mi skijamo, a ti se navikneš. I onda ti to dođe na naplatu, taj automatizam skijanja po teškim uvjetima se vrati. U Kranjskoj Gori je bilo ekstremno, ne sjećam se kada je toliko puno padalo, a da se sve primalo za naočale. Vidljivost je bila nula. Zadnjih 15-20 vrata se skijalo na slijepo. Vidio sam obrise usred silnog bijelila, crvena i plava boja. To ciljaš, polužmirečki.

Skijanjem se bavi više od desetak godina, no kako uopće jedan klinac može zavoljeti skijanje dok se ostali vršnjaci bave nogometom, košarkom, rukometom...

- Išli smo na obiteljsko skijanje u Austriju. Roditelji su me upisali u Ski školu, to mi je bilo interesantno. Bratić ima isto godina kao i ja, pa smo se družili i to je tako krenulo. Moj otac isto voli sport pa me gurnuo u skijanje makar se to nije razmišljalo na taj način. Vidjelo se da imam potencijala. Motivacija je narasla, sve više i više sam bio u skijanju.

Ako se bavite skijanjem, to je jedino zato što ga volite. Od njega zarade nema, a odmora još manje. Kada nisu na snijegu, skijaši rade na kondiciji, a odmor je privilegija.

- Odmor imamo koliko si svatko da. Ja si uzmem minimalno odmora. To sam ja, sve sam stavio u skijanje. Jedino to ima smisla u mojoj glavi. Ako radim nešto, radit ću to sto posto. Ako nešto stanem, onda ću nešto drugo raditi sto posto. Ne kažem da je to pravi put, ali tako sam odabrao. Dam si nekoliko dana odmora, kada mi treba, a onda se uvijek nešto radi. Ne mora biti naporno, ali mora se raditi.

U velikom broju sportova sportaši moraju paziti na prehranu. Imaju nutricioniste koji im kreiraju posebne planove prehrane, ali u skijanju to nije slučaj. Jedi što god poželiš.

- Ja ne pazim prehranu, pogotovo kad su natjecanja. Znam što mi odgovara, toga se pridržavam. Pokušavam se zdravo hraniti, prije utrke paziti da ne pojedem nešto teško. Jedem ono što želim.

No ima nešto što je noćna mora svakog skijaša. Te proklete ozljede. Ivica Kostelić imao je čak 14 operacija, a donji dio toliko trpi u skijanju da ligamenti pucketaju kao grančice.

- Ozljede su učestale. Bilo je jako puno povreda ove sezone, ali ja zasad nisam imao ništa ozbiljno. Fizička sprema je apsolutno bitna. Kada gledamo ljude koji su u slalom i veleslalomu stalno na vrhu, to su kompletni skijaši. Jaki su u glavi, fizički spremni i tehnički potkovani. Od toga, kada si top u svemu, samo treba još jedan nivo nekog ludila za pobjedu. Ako nisi u glavi jak ili ako nisi tehnički dobar ili ako ne radiš puno kondiciju, možda se može doći do nekog nivoa. Ali za TOP 30, moraš biti sto posto u svemu.

Kao, primjerice, Zubčić?

- Zubčić je baš jak, dobro se priprema. To uspijeva iz godine u godinu. Treba dozirati, svjestan je da može doći do ozljede zbog pretreniranosti. Tu smo fokusirani na to da ne pretjerujemo i da radimo na onome gdje smo loši. Ja konkretno. Vjerujem da je kompletan, fizički pripremljen, teško mu je naći neku rupu.

Što je najgori dio skijanja?

- Uf, putovanja, bez ikakve dvojbe. To je nešto najgore. Ne osjetiš, ali kada dođeš u hotel, umoran si, a nisi imao nikakav napor. Dođeš umoran od puta i sljedeći dan ne bi trebao odmarati. Jednom ili dvaput nije problem, ali kada se to nakupi kroz mjesec dana kada imati svaki dan putovanja, zna biti jako naporno i stresno.

I za kraj smo ga pitali čime bi se htio baviti kada jednog dana završi karijeru. Nije nas iznenadio.

- Fokusiran sam samo na skijanje. Ne motivira me studij, ostat ću u skijanju i nakon što prekinem karijeru. Hoće li to biti trenerska uloga, ne znam.