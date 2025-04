HTS će se kandidirati za turnir BJK kupa. Domaćinstvo bi možda zaintrigiralo i Donnu...

Predsjednik Hrvatskog teniskog saveza Zdravko Marić objavio je da će se HTS kandidirati za domaćinstvo jednog od kvalifikacijskih turnira za plasman u najviši rang Billie Jean King kupa, koji će se igrati u studenome nakon uspješnog nastupa naše reprezentacije u Litvi na turniru Prve skupine tog natjecanja.

Sudjelovat će 21 reprezentacija na sedam turnira s po tri člana, a samo će pobjednik izboriti prolaz dalje. Međunarodni teniski savez (ITF) će najprije odlučiti o domaćinima tih turnira, a potom će slijediti izvlačenje.

- Hrvatski teniski savez je spreman ponuditi se za organizaciju domaćinstva takvog turnira. Igračice i stožer to zaslužuju. Iskustvo koje smo imali s muškom reprezentacijom pokazuje da možemo biti dobar organizator i napraviti sjajnu atmosferu te tako pomoći djevojkama da se kvalificiraju u elitu. Podnijet ćemo kandidaturu - rekao je Marić.

Izbornik Marin Bradarić bio je zadovoljan sa svime što je vidio u Litvi.

- Drugu godinu zaredom u Litvi smo prošli u viši stupanj natjecanja. Očito nam taj Vilnius odgovara, ali ono što je još važnije, mi imamo vrhunsku ekipu i vrhunsku atmosferu. Cure igraju srcem za domovinu, imamo savršen tim i to nas čini posebnim. Sustav natjecanja je jako težak. U pet dana igrali smo četiri susreta, od jutra do navečer bili smo u dvorani i stalno na nogama, igrale su i djevojke na terenu i mi na klupi. U studenom nas čekaju kvalifikacije, možda najteže do sada jer se sustav mijenjao.

Petra Marčinko odigrala je za čistu peticu, pobijedila je u sva četiri pojedinačna meča i oba meča parova.

- Mislim da sam igrala na dosta visokoj razini, ali drugačiji je osjećaj igrati za reprezentaciju, kad imaš izbornika na klupi i tim iza tebe koji te diže kad ti ne ide, kad je bitno.

Marčinko će, ne bude li ozljeda, sigurno imati mjesto u reprezentaciji u studenom, a dobije li HTS domaćinstvo, možda isto zaintrigira i Donnu Vekić iako je Osječanka poručila da ove godine neće biti na raspolaganju reprezentaciji...