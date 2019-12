HTS potvrdio: Martić umjesto Krajana na klupi reprezentacije

Vedran Martić (52) novi je izbornik hrvatske muške teniske reprezentacije i vodit će je u novoj sezoni Davis Cupa, odlučio je Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza na sjednici u srijedu.

Vodećim ljudima saveza predložio ga je Goran Ivanišević. Radi se o Splićaninu koji je trenirao upravo njega, ali i Karena Hačanova, Petru Martić, Anke Huber i Nataliju Medvedjevu.

- Bilo bi mi najdraže da su tu funkciju prihvatili Ivanišević ili Ljubičić - rekao nam je Martić prije nekoliko dana.

- Nije to neka bezveze uloga, to su vrhunski igrači i ako su oni sretni da ih vodi Vedran Martić, onda mora biti čast. Sada sam smanjio i ulogu s Hačanovim kako bih bio s obitelji u Splitu. Bilo mi je to previše putovanja, sada ću biti s njim tek nekoliko tjedana, dok će većinu vremena s njim provoditi Fredrik Rosengren - dodao je.

Kako kažu u HTS-u, izbornik će ujedno biti i savezni trener te će imati široki spektar aktivnosti. Osim odabira igrača za Davis Cup i praćenja forme reprezentativaca i suparnika, bit će zadužen i za pripreme i odlazak na Olimpijske igre u Tokiju.

Zadatak će mu biti i praćenje razvoja igrača iz B selekcije, uvid u napredak mlađih igrača 12-18 godina, dodjela pozivnica na domaćim turnirima i provedba kampa s reprezentativcima A i B selekcije.

Martić će kao izbornik debitirati 6. i 7. ožujka protiv Indije u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa, kojeg ćemo igrati na domaćem terenu.

Odnosi, oni koji su pukli na relaciji igrači - Krajan, s nekadašnjim trenerom prezimenjakinje Petre ne "štekaju". Znanje, vidimo po Hačanovu, nije upitno.

- Njih sve znam ja još od djetinjstva. Borna je godište kao i Hačanov, dok sam Marina kao juniora vodio na neke turnire u Južnu Ameriku. Družili smo se posljednje dvije godine dosta, viđali na turnirima... Da, u dobrim smo odnosima.

Trebamo li pitati što mislite o Krajanovoj smjeni "pet do 12"?

- Ne znam detalje, bio sam s Karenom u to vrijeme. To znaju igrači i savez što se i kako dogodilo. Nisam involviran u tu stvar, mogu samo reći da je loš bio tajming.

Čilić je u toj priči zamjerio nedostatak komunikacije i nije baš oduševljeno rekao "da" sljedećoj reprezentativnoj akciji. Barem je takav ostavio dojam.

- Dobro, moram reći da se Davis Cup nekad igračima uklapa perfektno u plan, nekad ne. Zamislite da moramo na gostovanje u Indiju, pa onda bi igrači trebali odande na drugi kraj svijeta u Indian Wells. Nekad igrači trebaju odmor ili su ozlijeđeni, a to javnost ne zna. Marin i Borna uvijek su se rado odazivali, Borna je sada mlađi, dok je Marin još uvijek u dobrom stanju. Vidio sam da je motiviran, da trenira više nego ovi mlađi i možemo očekivati od njega još odlične igre. Dolaze mlađi koji bi trebali preuzeti konce.

Jedan se pokazao u Madridu, američki student Borna Gojo koji je tek u kolovozu postao profesionalac.

- On je odigrao korektno protiv Rubljova, no bio je malo stisnut. Međutim, nisam primijetio da on nije mogao ni s Rubljovim, makar on igra jako brzo i u sjajnoj je formi što je potvrdio dobivši sve mečeve, a ni s Nadalom. Tu je i Nino Serdarušić, radi s Goranom Prpićem, očekujemo da će se dignuti, da će iskočiti još neki junior kao što je Ajduković.

Ulogu koji će teniski "stručnjaci" podcijeniti sa sjajnim "argumentima" kao što su "što on njima ima reći", bit će vam to izlet ipak u malo drugačiji trenerski svijet u kojem je veći naglasak na psihologiji.

- Drugačija je uloga, da, glavni trener radi i trenira kroz cijelu godinu s igračem, a ovdje oni dolaze na meč koji treba pripremiti, snimiti protivnika, razraditi taktiku, posebno raditi na atmosferi da bude pozitivna, a igrači budu sretni kada dođu, da se osjećaju dobro. To je najvažniji dio. Manji je dio u pripremi jer oni na tome rade tijekom sezone - zaključio je Martić u razgovoru za 24sata.