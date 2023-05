Huligani napali obitelji igrača West Hama, a onda se ukazao on. Ima umjetni kuk i 58 godina

West Ham je u četvrtak slavio 1-0 kod AZ Alkmaara te s ukupnih 3-1 prošao u finale Konferencijske lige, a to je izazvalo revolt među domaćima. Huligani AZ Alkmaara su na kraju utakmice spustili se sa svoje tribine i sjurili se prema tribini gdje su bili smješteni navijači West Hama te supruge i djeca igrača engleskog kluba.

Dok su policajci i zaštitari gledali što se događa, huligani su nasrnuli na njih i fizički ih napali. Razbjesnilo je to igrače West Hama koji su preskakali reklamne panoe i zaletjeli se prema tribini kako bi zaštitili svoje obitelji. No, tamo se već ukazao jedan heroj.

Heroj koji je spašavao obitelji igrača West Hama

Dok su huligani ulazili na tribinu, jedan korpulentni i vremešni navijač West Hama stao je na stepenice i jednog po jednog udarao šakom i slao na pod. Dobio je i on batina, ali uspio je zadržati pobješnjele domaćine do dolaska zaštitara i policije kojima je trebalo nekoliko minuta da uopće shvate što se događa. Veći incident izbjegnut je samo zahvaljujući navijaču West Hama koji je postao heroj dana u Velikoj Britaniji.

Vrlo brzo su tamošnji mediji doznali kako je riječ o Chrisu Knollu Knollsyju, 58-godišnjem navijaču koji na tribinama bodri svoj West Ham još od 80-ih. Ima četvero djece, radi kao električar, a nedavno su mu ugradili umjetni kuk. Spasio je i supruge golmana Areole i braniča Kehrera, koje su mu se javno zahvalile.

- Ja nisam heroj, samo sam napravio ono što sam morao. I nije istina da sam jedino ja odbijao napadače. Još jedan tip je radio isto. Jednostavno, ne volim nasilnike, one koji napadaju slabije i morao sam učiniti sve da ih pokušam zaustaviti. Tako sam odgojio i svojih četvero djece. Uvijek će ustati u obranu žena, djece i slabijih - rekao je popularni Knollsy za Daily Mail, koji od djetinjstva živi za svoj West Ham.

Objasnio je i kako je spriječio veći incident.

- Mi smo im bili na putu, pa su odlučili napasti i nas, ali ja sam pomislio kako je najbolje stati na vrh stepenica kojima se ulazi na našu tribinu i odbijati jednog po jednog. Naravno da su me izudarali, ali to mi i je bila namjera. Da primim udarce dok ne dođe pojačanje. Odbio sam barem četvoricu, ali dvojica su mi došli s leđa te me nekoliko puta udarili u lice.

West Ham je na kraju slavio 1-0 pa s ukupnih 3-1 prošao u finale Konferencijske lige koje će igrati protiv Fiorentine 7. lipnja u Pragu. Knollsy nije uspio doći do karte za finale, ali ne sumnjamo kako će ga klub nagraditi za njegov hrabri i neustrašivi podvig kojim je izložio sebe kako bi spasio djecu i žene.

Najčitaniji članci