Huligani u Crnoj Gori napali hrvatske navijače! Polomili im retrovizore i stakla na autima

Grupa hrvatskih navijača napadnuta je u mjestu Ugnji u Crnoj Gori, na magistrali Cetinje-Budva, prenose Vijesti. Isti izvor navodi da je skupini hrvatskih navijača prepriječen put te da su im huligani šipkama razbili stakla i prozore.

Kako javlja isti izvor, o svemu je obaviještena policija te je u tijeku očevid, a hrvatski navijači su se javili cetinjskoj policiji koja radi na ovom slučaju. Iz policije su obavijestili ljude u Crnoj Gori da su spremni na nogometnu utakmicu u Podgorici te su pozvali građane na poštivanje zakona.

"Službenici Uprave policije će, povodom međunarodne nogometne utakmice u sklopu kvalifikacija ‘2026 FIFA World Cup’ između ‘A’ reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, čije je odigravanje zakazano za sutra, 17. studenog 2025. godine u 20.45 sati, na stadionu Pod Goricom, realizirati niz preventivnih mjera i radnji kako bi javni red i mir na stadionu i u gradu bio stabilan, promet pravilno reguliran i nesmetan, te kako bi se utakmica odigrala u fer i sportskoj atmosferi.

S obzirom na to da je utakmica od strane FSCG proglašena događajem visokog rizika, policija je održala niz sastanaka sa odgovornim subjektima i angažirala optimalan broj službenika koji će biti raspoređeni na ključnim točkama sportskog objekta i okoline, kao i na lokacijama gdje se očekuje kretanje navijača. U vezi sa dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, poduzimaju se mjere kontrole na graničnim prelazima i aktivnosti tijekom njihovog boravka na teritoriju Crne Gore", napisala je policija Crne Gore u priopćenju dan prije utakmice, ali se o slučaju napada još nije oglasila.

Kako javlja stranica hooligans.cz, koja prati akcije huligana, napadači su huligani iz navijačkih skupina Vojvode iz Nikšića te pripadnici Delija iz Crne Gore. Također navode da su ukradena dva transparenta.

Portal Antena M javlja da se hrvatski navijači nalaze u cetinjskoj policijskoj stanici na saslušanju. Ispred policijske postaje viđen je kombi splitskih registracijskih oznaka s razbijenim prozorima, a policija se još nije oglasila o incidentu. Portal Antena M također navodi da je policija pronašla palice blizu mjesta događaja, a pregledavaju se i snimke kamera kako bi se što prije riješio slučaj. Crnogorska policija potvrdila je istom izvoru da se hrvatski navijači nisu kretali organizirano, ni kao navijačka skupina, već individualno. S incidentom je upoznato i Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju.