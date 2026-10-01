HUMANITARAC DANI Izračunali smo koliko je otprilike Olmo donirao Vukovaru. Iznos je velik

Nogometaš Barcelone i reprezentacije Španjolske, Dani Olmo (28), iznimno je vezan za Zagreb i Hrvatsku, a njegov menadžer Andy Bara otkrio je kako bivši veznjak Dinama donira dva posto svoje godišnje bruto plate za Vukovar otkako je napustio zagrebački klub.

- S obzirom na to da zarađuje ozbiljan novac, riječ je o velikim iznosima.To je činio dok je igrao za RB Leipzig, a nastavlja i danas u Barceloni, i o tome nikada nije želio javno govoriti. Velika mu je želja karijeru završiti u Dinamu, a nada se da će mu se to i ostvariti - rekao je Bara u Podcastu Inkubator.

Zagreb: Dani Olmo pozdravio je navijače Dinama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prema procjenama specijalizirane stranice Capology, Olmo je u prve dvije sezone u RB Leipzigu zarađivao bruto 4,2 milijuna eura godišnje. Dva posto takve plaće iznosi 84.000 eura po sezoni, odnosno 168.000 eura u te dvije godine.

Plaća mu je potom porasla na procijenjenih 9,43 milijuna eura bruto godišnje. Ako je i tada izdvajao dva posto, to bi za sezone 2022./23. i 2023./24. značilo po 188,600 eura, ukupno 377.200 eura.

Dolaskom u Barcelonu porasli su i procijenjeni iznosi. Capology navodi bruto plaću od 12,5 milijuna eura u sezoni 2024./25., što bi prema Barinoj formuli značilo donaciju od 250.000 eura. Za prošlu sezonu Olmova je procijenjena godišnja bruto plaća bila 14,06 milijuna eura, odnosno dva posto iznosi 281.200 eura.

Reprezentacija Španjolske osvojila je Ligu nacija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za aktualnu sezonu Capology mu procjenjuje plaću na 15,63 milijuna eura bruto. Dva posto na godišnjoj razini bilo bi 312.600 eura, a do 1. listopada, odnosno nakon otprilike prva tri mjeseca sezone, razmjerni bi iznos bio oko 78.000 eura.

Zbroje li se ti procijenjeni iznosi, Olmo je od odlaska iz Dinama 2020. godine do danas za Vukovar mogao izdvojiti oko 1,15 milijuna eura. Važno je naglasiti da Capology objavljuje procjene, a ne službeno potvrđene ugovore i plaće, pa se ne može znati točan iznos Olmovih donacija.

Humanitarac Olmo

Osim što je fantastičan nogometaš, Dani je i veliki humanitarac. S ocem Miguelom i bratom Carlosom u Kataloniji je pokrenuo kamp za pomoć djeci oboljeloj od raka, jedno ljeto podržao je futsalski turnir za prevenciju mentalnog zdravlja u rodnoj Terrassi. Šest je godina i član udruge Common Goal koju je pokrenuo poznati španjolski nogometaš Juan Mata. Svi njeni članovi, pa tako i Dani, odvajaju jedan posto plaće u humanitarne svrhe. Olmo je bio 160. član te nevladine udruge uz Kaspera Schmeichela, Sergea Gnabryja, Tima Wernera, Paula Dybalu, Adamu Traoréa, Pernille Harder...

Foto: Marcelo del Pozo

Zbog humanitarnog rada poznati katalonski sportski dnevnik Sport dao mu je posebno priznanje.

- Moji roditelji i obitelj usadili su mi neke vrijednosti od malena, cijeniti ono što imam. Kao nogometaš osjećam da imam i društvenu odgovornost pomoći ljudima u potrebi, djeci koja boluju od raka. Želim dati dio sebe - rekao je Olmo.

Malo je poznata činjenica kako Dani pomaže i jednoj udruzi za pomoć potrebitima u Hrvatskoj.

- Nogomet može pomoći ljudima na mnogo načina, mi kao nogometaši jako smo utjecajni iako to ponekad ne vidimo niti razmišljamo o tome. Preuzimanjem samo malo odgovornosti pomažete velikom broju ljudi, to sam želio učiniti u Hrvatskoj - kazao je Olmo u dokumentarcu DAZN-a "Come On Futbol" posvećenom djelovanju udruge Common Goal i otkrio detalj iz vremena u Dinamu koji ga je dirnuo:

- Jedna od stvari koja me najviše obilježila je susret s ljudima koji su bili u ratu, koji su to doživjeli na vlastitoj koži. Vidjeti bivše nogometaše koji su dolazili kod nas u posjet, koje je rat obilježio. Nekima je falila noga ili ruka, govorim o legendama kluba...

Zagreb: Dani Olmo pozdravio je navijače Dinama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nekoliko godina nakon transfera vratio se u Hrvatsku i posjetio Slavonski Brod gdje se u sklopu humanitarne inicijative Cross Cultures družio s oko 200 djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Taj projekt dosad je okupio više od dva milijuna djece u 24 zemlje, a cilj mu je promovirati toleranciju, dijalog i jednakost spolova kroz različite sportske sadržaje i druženja.

- Povratak u Hrvatsku za ovu priliku bio je jako lijep. Bili su presretni što me vide iako sam i ja poput njih. Nogomet mi je sve i pratio me kroz život i ono što sam prolazio s tatom i bratom. Prva moja uspomena je s loptom. Hrvatska je moj dom, tu sam živio gotovo šest godina i jako sam vezan uz nju. Brutalno i nevjerojatno! U nogometu nije važno kako se zoveš. Kamo god išao, ljudi ga vole - rekao je Olmo u dokumentarcu i nastavio:

- Hrvatima je nogomet poput religije. Debitirao sam za prvu momčad na memorijalu u Vukovaru kao jako mlad, sa 16 godina. Tek sam bio stigao i nisam znao što se sve događalo u ratu i sve to. Kad su mi ispričali, zainteresirao sam se za to. Neki gradovi i mjesta još su nažalost pod utjecajem toga rata koji se dogodio prije 30 godina. To je imalo utjecaja i na mene i zato sam se htio pridružiti Common Goalu i pomoći mu. Surađujemo dugo, kroz sport želim spojiti obitelji koje su izgubile skoro sve.

Zagreb: Dani Olmo družio se s djecom iz nogometnog kluba Kustošija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dani je svjestan da se nogomet ne igra samo zbog golova.

- Nije to samo zbog ljudi, nego i zbog onoga što može prenijeti u sportu i životu. Vrijednosti koje mi kao nogometaši možemo prenijeti, to je jedinstveno. Puno djece gleda nas kao uzore i zato nam je dužnost da budemo dobri na terenu i izvan njega - rekao je.