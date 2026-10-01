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ZVIJEZDA BARCELONE

Dani Olmo donira dio plaće za Vukovar. Menadžer otkrio sve

Piše Luka Tunjić,
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Dani Olmo donira dio plaće za Vukovar. Menadžer otkrio sve
Foto: instagram
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Olmo je u nekoliko navrata pričao kako su ga potresli raniji razgovori s hrvatskim braniteljima. To i dan danas pamti pa od svake plaće donira dio iznosa za stradale u Vukovaru

Admiral

Španjolski reprezentativac Dani Olmo (28) jedan je od najboljih napadačkih veznjaka današnjice. Svjetski prvak i član "furije" stasao je u Dinamu, a danas je u redovima Barcelone, koju je napustio još kao tinejdžer kako bi imao najbolju priliku za razvoj nogometne karijere. Sad se bori za najveće trofeje i igra najveće utakmice u sportu, ali nije zaboravio na Hrvatsku, u kojoj je proveo oko šest godina i koja je ostavila duboki trag na njega.

Noogmetni menadžer Andy Bara gostovao je u Podcastu Inkubator gdje je otkrio veliku Olmovu gestu.

- Iznimno je vezan za Zagreb i Hrvatsku. Otkrit ću vam nešto što javnost dosad nije znala, nadam se samo da mi Dani neće zamjeriti. Otkako je napustio Dinamo, Olmo u svakom klubu u kojem igra donira dva posto svoje godišnje bruto plaće za Vukovar. S obzirom na to da zarađuje ozbiljan novac, riječ je o velikim iznosima - rekao je Bara i dodao...

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

- To je činio dok je igrao za RB Leipzig, a nastavlja i danas u Barceloni, i o tome nikada nije želio javno govoriti. Velika mu je želja karijeru završiti u Dinamu, a nada se da će mu se to i ostvariti.

Olmo je u nekoliko navrata pričao kako su ga potresli razgovori s hrvatskim braniteljima. Kao tinejdžer je s momčadi Dinama otputovao na jedan turnir u Vukovaru, a to je iskustvo koje i danas stoji s njime. 

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Komentari 16
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