Humanitarna utrka: Trčimo na Bundeku za Luciju Seničić

Supruga našeg nedavno preminulog ultramaratonca, 100-postotnog invalida Tade Opačka, nastavlja njegov humanitarni put. U želji da se očuva sjećanje na preminulog supruga i istodobno pomogne Luciji Seničić, 19-godišnjakinji koja boluje od spinalne mišićne distrofije tip 2 i potrebne su joj brojne terapije i lijekovi, Monika Opačak priprema humanitarnu utrku.

Utrka će se održati 24. travnja na zagrebačkom Bundeku, od 15 do 19 sati. Trčat će na 4,2 i 12,6 kilometara te dječje utrke na 100m, 300m i 600m.

- Kako je Tade uvijek činio dobro, kroz sve svoje ultramaratone prikupljao je novac za operacije, transplantacije, bolničke uređaje, za potrebite.., i nama je želja da nastavimo s humanitarnim radom. Zato sam odlučila ponovno organizirati humanitarnu utrku, jer je prošlogodišnja prošla izvrsno. Pa ćemo se opet okupiti, u sjećanje na mog pokojnog supruga i kako bismo pomogli mladoj Luciji da ipak malo lakše podnese sve nedaće koje su ju zadesile u njezinom mladom životu - kazala je Monika Opačak i dodala:

- Prijave su otvorene do 10. travnja u ponoć, a samo prvih 100 uplaćenih prijava na utrci građana (4,2 km) i prvih 100 uplaćenih prijava na glavnoj utrci (12,6 km) dobivaju finišersku medalju i startni paket iznenađenja. Ostale pozivamo da se odazovu u što većem broju ili da, ako imaju mogućnosti, a ne žele sudjelovati na utrci, uplate sredstva. Cjelokupni iznos prikupljen od kotizacija ili donacija donirat ćemo Luciji Seničić.

Osim dvije utrke za odrasle, trčat će se i dječje utrke i to po kategorijama 3 do 6 godina (100 metara), 7 do 10 godina (300 metara) i 11 do 14 godina (600 metara).

Prijave su na webu stotinka.hr, a prijave i dodatne informacije mogu se pronaći na webu Humanitarne udruge Tade Opačak.

Najčitaniji članci