Hummels bocnuo na oproštaju: Neka vam drugi sad radi štetu

Mats Hummels (30) završio je svoj boravak u Bayernu po drugi put. Nakon što je prošao školu nogometa i mlađe uzraste bavarskog velikana, njemački reprezentativac 2008. godine otišao je na posudbu u dortmundsku Borrusiju. Ondje se mladi branič odlično snašao te su ga "žuto-crni" otkupili za 4.5 milijuna eura, a pod žutim kranovima Hummels se zadržao čak osam godina.

S Borussijom je osvojio dva prvenstva, Kup, dva Superkupa, a igrao je i finale Lige prvaka. Bayern je shvatio - nisu ga trebali pustiti. Doveli su ga natrag u ljeto 2016. za 35 milijuna eura, a u tri sezone je za Bayern odigrao 118 utakmica, osvojio sedam trofeja, od čega tri naslova prvaka.

Ipak, prethodne sezone nije oduševio Niku Kovača, a prema natpisima njemačkih medija, to mu je i presudilo. Kako pišu, Kovač nije imao ništa protiv prodaje 30-godišnjeg stopera. Dapače, Bavarci će ovim transferom zaraditi čak 38 milijuna eura odštete.

Cijele tri sezone Hummelsa su pratili zvižduci i pogrdna skandiranja kada je Bayern igrao protiv Borussije. Navijači "žuto-crnih" prozvali su ga izdajnikom, no čelnici kluba ovoga puta nisu obraćali pozornost na to. Odlučili su vratiti 30-godišnjeg stopera po cijeni vjerojatne svađe sa svojim navijačima, ali i vrtoglavog iznosa kojega su morali platiti Bayernu.

Pri napuštanju Allianz Arene, Hummels je na svome Instagram profilu objavio fotografiju praznoga ormarića iz svlačionice te napisao: "Eto, ormarić je prazan, fotografija još jednom poravnata, i sada ovdje smije netko drugi stvarati štetu."

Foto: Instagram

Nijemci se pitaju tko li će biti taj "netko drugi"? To bi se točno trebalo znati do okupljanja Nike Kovača i njegove momčadi 8. srpnja, a nagađa se da će to biti Benjamin Pavard (23) koji će preuzeti Hmmelsov dres s brojem 5.

Hummels je s Borussijom potpisao trogodišnji ugovor, a danas pripreme im počinju već danas.