Huram je bježao iz Ukrajine: Iz Mariupolja preko Kijeva stigao u Split, već debitirao za Hajduk

Tko je mladi kadet Hajduka Adam Huram koji je dobio priliku debitirati u Puli, a ušao je i protiv Gorice? Gonzalo Garcia u oba ga je susreta uveo umjesto Marka Livaje, što je za 17-godišnjeg Ukrajinca lijepo priznanje i nagrada za dobar rad i zalaganje na treninzima.

- Dajem prilike onima koji to zaslužuju, ne gledam ni u putovnicu ni na godine. Adam je talentiran, imali smo ga na treningu prije par mjeseci i nakon tjedna treninga imali smo dobar dojam o njemu i zbog toga smo ga opet i pozvali. On je talentiran, jak je na lopti, njegova najbolja pozicija je "deset", ali može igrati i na krilu. Sviđa mi se njegovo ponašanje, mentalitet, naporno radi... Minutaža za made igrače ovisi o mnogim stvarima, moramo to odraditi oprezno, ali moguće da će do kraja sezone opet dobiti priliku - kazao je trener Hajduka.

Priča o Adamu Huramu priča je o mnogim mladim ukrajinskim nogometašima koji su bili prisiljeni zbog rata napustiti svoje domove. Rođen je u Mariupolju u ožujku 2009. godine, gdje je s četiri godine i počeo igrati nogomet u lokalnom klubu Azovstal. Kad je počeo rat roditelji njegovog prijatelja iz klupske akademije poveli su ga sa sobom u Kijev, gdje su se mladići priključili treninzima Shakhtara. Adamova mama ostala je u okupiranom Mariupolju, bez ikakve veze s vanjskim svijetom, i za Adama je to bilo jako teško razdoblje, pogotovo nakon što se akademija preselila u Split. Nasreću, Adamova majka pronašla je izlaz iz ratnog pakla i došla za sinom. Ostali su bez svega, ali su živi i zdravi, i što je najvažnije skupa.

Adam je malo po malo napredovao a njegov talent nije prošao nezapaženo pa je njegov agent Vadim Sgablii odlučio povjeriti ga Hajduku.



- Odabrali smo Hajduk jer je to klub s vrlo jakom akademijom, ovdje vjeruju mladim igračima i daju im priliku da se dokažu na visokoj razini. Bilo nam je važno doći na mjesto gdje se od igrača traži rezultat i napredak, i gdje im treneri i ljudi u klubu pomažu napredovati svakoga dana. Adam može igrati na više pozicija u napadu, sve ovisi o trenerovim zamislima i zadacima - kaže nam Sgablii, koji je zadovoljan kako se Adam prilagodio na novu sredinu, kako je brzo stekao prijatelje s kojima provodi i slobodno vrijeme, često igraju odbojku i padel na Žnjanu...

O Adamovom debiju njegov zastupnik kaže:

- Obitelj i zastupnici svakog nogometaša vjeruju i podržavaju ga na svakom koraku. Naravno da je debi za prvu momčad za njega i sve nas poseban trenutak, pogotovo u tako mladoj dobi, sigurno da je to važan znak povjerenja od strane trenera i kluba i snažna motivacija da nastavi raditi i razvijati se. Svi smo ponosni na njega.

Trener Gonzalo Garcia daje jako puno prilika mladim igračima.

- Činjenica da je Adam već debitirao za prvu momčad potvrđuje da klub vjeruje mladim igračima iz akademije i da je spreman dati im prilike da se pokažu na visokoj razini. Sigurni smo da će uz dobar pristup treninzima Adam zaslužiti i veću minutažu i postupno postajati važan dio momčadi. I ne samo on, naša agencija ProStar povjerila je Hajdukovoj akademiji još nekoliko mladih igrača, tu su i Dmitriy Zudin (U19), Ilya Kutya (U19), Denis Plaminskiy (U17) i Kirill Savchenko (U17), vjerujemo da će se i oni razvijati u skladu s Hajdukovim i našim očekivanjima - zaključio je Sgablii.