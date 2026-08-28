I Andora dobila klub u Europi. Samo dvije zemlje još čekaju

Crna Gora i San Marino ostale su jedine od 55 Uefinih članica bez kluba u grupnoj/ligaškoj fazi europskih natjecanja u povijesti. Andorski Inter Club d’Escaldes izbacio je kosovsku Dritu i ušao u Konferencijsku ligu. U Prištini je bilo 2-2, u uzvratu nakon produžetaka 0-0, a Andorci su boljim izvođenjem jedanaesteraca 4-2 prošli.

Crna Gora ove je sezone, inače, zabilježila svih deset poraza u deset europskih utakmica. A andorski Inter u sastavu ima i: Modrića. Radi se o Pablu Molini Serafinu (23) koji je prezime Modrić jedno vrijeme nosio na dresu.

Molina je nogometno odrastao u akademiji španjolskog Elchea, no nije uspio napraviti iskorak u više rangove španjolskog nogometa. Put je pronašao u andorskoj ligi, gdje se ističe tehničkim znanjem, a nošenje prezimena idola daje mu dodatnu prepoznatljivost i jasnu poruku o tome kakav nogomet cijeni.