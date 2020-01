I dalje ga vole: Ibru u Milanu dočekali zaluđeni obožavatelji...

Legendarni švedski nogometaš bosanskohercegovačkih korijena, Zlatan Ibrahimović (38) završio je svoju američku avanturu u LA Galaxyju i vraća se u Europu, zapravo Italiju. Potpisat će ugovor s Milanom na šest mjeseci vrijedan tri milijuna eura, uz mogućnost produljenja suradnje na još godinu dana ako odigra više od 50 posto utakmica.

Tek 11. momčad Serie A netko treba jako uzdrmati, a svojim bi karakterom i načinom igre Ibra mogao biti pravi za to.

Navijači su ga od jutra s nestrpljenjem čekali u tamošnjoj zračnoj luci gdje je Ibrahimović pristigao pa otišao na liječničke preglede, a u petak će biti predstavljen kao novi igrač kluba u točno 10 sati.

Foto: AFP/Pixsell

Očigledno je da od njegovog povratka u Milan, gdje je već bio 2010. i 2011., navijači puno očekuju, a niti 38 godina na leđima ne umanjuje njihovo povjerenje u iznimno samouvjerenog Zlatana. Veselje ne krije niti klub koji je na službenim stranicama umjesto Nove godine čestitao "novog Zlatana".

New year, same @Ibra_official! 🎉

Let's get ready for 2020 🔛#IZBACK #HappyNewYear pic.twitter.com/0InVTfopAt