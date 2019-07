'I danas me strah gledati opet, bojim se da bih mogao izgubiti'

Utorak je, 10. srpnja 2001. Deset sati i trideset minuta. Ujutro, naravno. Iz Londona se javlja američki izvjestitelj.

- Ako mene pitate, to je najljepša priča u povijesti sporta. Najveća!

Znate Amerikance, skloni su patetici, pričama o uspjesima malih, unaprijed otpisanih sportaša. Takva je, ako ćemo biti iskreni, bila i ova. No, ona je počela puno ranije. Pola godine prije Wimbledona Goran je stigao na turnir u Brightonu, kao 136. igrač svijeta, s najnižim rankingom otkako je navršio 18 godina. Nije u njemu više bilo ni neke volje za tenisom, na sedam turnira prije toga, ispao je u prvom kolu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Tom Hevezi/Press Association/PIXSELL

U Brightonu, nekim čudom, uspio je proći prvo kolo Gianlucu Pozzi, Talijana koji je znao pobjeđivati Federera, Samprasa, Agassija... Nekako se izvukao Goran u trećem setu, a onda mu je došao Korejac Hyung Taik-Lee. Nije Gorana išao servis, pa je ceh platio reket. Razbio ga kao kristalnu čašu. Nema veze, uzeo je drugi. Nije prošlo puno vremena, Korejac mu zabije as, a ode i drugi reket. Kao kristalna čaša. Jebiga, ako nečega ima, ima reketa.

Foto: Tom Hevezi/Press Association/PIXSELL

Uzima Goran i treći reket, kad nova dvostruka servis pogreška i ode i treći. Razbio ga kao beba zvečku. Nema veze, ima reketa. Odnosno, barem je mislio da ima.

- Due to lack of appropriate equipment - game, set and match Lee - objavio je sudac.

Da, gospodo, ostao je Goran bez reketa. Nikad teniska povijest, a ima je, ne pamti da je netko izgubio meč jer je razbio sve rekete. Otišao je Goran na novi turnir u Dohi, opet ispao u prvom kolu i to je bilo to. Razmišljao je o kraju karijere, motiva više nije bilo... Početkom osamdesetih je igrao za sestru, koja je imala rak, devedesetih za Hrvatsku, sad zaista više nije imao za koga.

Foto: Rebecca Naden/Press Association/PIXSELL

Ali, eto, ide taj Wimbledon, doći će tamo kao trostruki finalist, ispasti u prvom kolu i zbogom ljudi, odoh u mirovinu. Ali, prije toga trebalo je odraditi Queens. Tek toliko da vidi koliko je zapravo demotiviran i loš. Odgovor je stigao u liku Cristiana Carattija, 194. tenisača svijeta, koji će do kraja života pričati djeci kako je pobijedio Gorana Ivaniševića. Nema o čemu drugome jer u karijeri nikad nije osvojio niti jedan turnir.

Foto: Rebecca Naden/Press Association/PIXSELL

U takvom stanju, otpisan od svih, stigao je Goran u Wimbledon. U džepu pozivnica za Wimbledon, u torbi tri reketa, dvije majice, što je dokaz da ni sponzori nisu vjerovali u njega. Ajde, Gorane, odigraj taj jedan meč i idemo kući, prolazilo mu je glavom. More, brod, pecanje... Nemaš više što u tenisu raditi.

Samo dva tjedna kasnije, Goran stoji na servis crti i servira za meč. Nikad povijest Wimbledona nije vidjela ljepšu priču. Ali, treba još to odservirati. Ali, vratimo se na trenutak na onog 'luđaka' koji je došao odigrati prvo kolo, nabaviti štap za pecanje i pravac Split. Na nekom sporednom terenu čekao ga je švedski kvalifikant Fredrik Jonsson. Na tribinama dvjestotinjak gledatelja koji su došli ispratiti trostrukog finalista Wimbledona i jednog od najgenijalnijih likova koji je teniski svijet ikad vidio.

Foto: Rebecca Naden/Press Association/PIXSELL

Ovaj put nije razbio reket, nije psovao suca, nije napravio ništa što bi čovjek očekivao od tenisača koji je došao odigrati posljednji meč. Ništa osim pobjede. Laganih 3-0 i eto ga u drugom kolu. Čeka ga Carlos Moya, a da stvar bude bolja, Goran nikada u karijeri nije pobijedio Moyu. Nikada. Do tog jutra. Zbogom, Carlos, odoh ja u treće kolo.

Priča se zakotrljala, neki su čak i povjerovali da bi možda mogao ući u drugi tjedan, ali neće biti lako jer s druge strane stoji američko čudo od djeteta, Andy Roddick. Jebiga, oprostit će se od karijere porazom od tenisača koji je imao sjajan servis, baš kao i Goran. Ali, nekoliko sati kasnije, mislim da je bilo malo više od četiri sata, kući otišao - Roddick. Mlad si, ima vremena.

Foto: Jon Buckle/Press Association/PIXSELL

Ušao je u drugi tjedan, tamo gdje se nije vidio ni sam. Uostalom, pune dvije godine nije uspio pobijediti tri meča zaredom. Čekao ga je Greg Rusedski, Kanađanin sjajnog servisa i voleja, koji je do meča s Goranom izgubio samo jedan set. Ali, život ipak nije tako okrutan, 7-6, 6-4, 6-4 i eto Gorana među osam. Cijeli svijet se uskomešao, vadili su se priče kad je to Goran zadnji put spojio četiri pobjede... Ali, praznovjeran kakav je, čvrsto je držao onu majicu iz koje se nije skidao. Pitali su ga treba li još majica, ali, samo im je odmahnuo glavom.

- Hvala, ali ne, hvala.

I ne samo to. Uoči svakog meča gledao Teletubbiese. A sad ga je čekao Marat Safin, karakterno najsličniji Goranu. I on će razbiti reket, opsovati, ali taj dečko zna igrati tenis. Nije slučajno treći na svijetu.

Foto: Tom Hevezi/Press Association/PIXSELL

- Tu noć budio sam se svaka dva sata i gledao na sat, jer sam se bojao da ujutro neće zvoniti. Kad je bilo 9.30, rekao sam - diži se, Teletubbiesi počinju u deset - rekao je Goran.

Otpuhao je Rusa, poput sibirskog vjetra i ušao u polufinale. A tamo Tim Henman. Da radite popis pet najboljih servera, na njemu bi vjerojatno bila četiri igrača koje je Goran izbacio u Wimbledonu. Roddick, Rusedski, Safin i Henman. Peti je, naravno, Goran. Engleska je na nogama, čekaju Engleza koji će osvojiti Wimbledon još od Freda Perryja 1936. Ali, pričekat ćete još malo, gospodo. Bio je to meč o kojemu se može snimiti film. Prvi set dobio je Goran, drugi je uzeo Henman. Oni slabijih živca nisu mogli gledati. Treći set Goran se raspao. Kao bugarska skupština, rekli bi ljudi.

Ako se dobro sjećam, mislim da je cijeli set trajao 15 minuta. 6-0 za Henmana, nama navijačima Gorana jasno je da ni četvrti set neće trajati duže. To je Goran, kad krene nizbrdo, onda tone do kraja. Ne može ga ništa izvući, osim da Henman, slomi nogu. Pogledao je Goran u nebo, kao da se pita, Bože, što da napravim. Odgovor je stigao u vidu kiše. Nikad u životu nije se toliko razveselio kiši.

Drugi dan malo je došao sebi, meč odlazi u tie-break, Henman vodi 5-4, svi ga vide u finalu. Svi, ne i Goran. Okreće tie-break, dobiva i ulazi se u peti set. E, sad se stvarno više ne može gledati bez tableta. Zapravo, nema se što ni gledati jer opet počinje kiša i meč se odgađa za nedjelju. Da, skratimo, jer čeka nas još finale, Goran peti set pobjeđuje 6-3 i eto ga, dame i gospodo, u finalu.

Finale se nije igralo u nedjelju, pa su ulaznice puštene u prodaju. Redovi, šatori, tisuće Australaca i Hrvata čekalo je u redu kako bi vidjelo povijesno finale. Finale kakvo svijet nikad prije, a ni nikad poslije nije vidio. Nije to bio meč u kojem se udara s osnovne linije, nije to bio meč s 46 izmjena kakav danas igra Goffin. O, ne, pet setova Gorana i Raftera najduži poen trajao je deset sekundi. Pet izmjena i gotovo. Servis, volej i aj bok.

- I danas me strah gledati snimku tog finala. Bojim se da bih mogao izgubiti - kaže Goran.

Goran dobiva prvi set, Rafter drugi, Goran treći, Rafter četvrti. Ide se u peti. Tie-breka u petom setu nema, to znate. Cijela Hrvatska je na nogama, nitko više ne kuha ručak, na poslu nitko ne radi, u svim kafićima nema muzike jer je zvuk televizora toliko pojačan da se čuje glavni sudac koji govori:

- Quiet, please.

Četiri meč loptice imao je Goran. Valjda to tako mora biti. Rame ga boli do iznemoglosti, ali neće valjda sad odustati. Glavom mu prolaze tri finala Wimbledona koja je izgubio. Prvo je izgubio od Agassija, druga dva od Samprasa. Posljednji put 1998. nakon čega je postao hodajuća depresija. Nikad nakon toga nije osvojio niti jedan turnir, a sada je u finalu Wimbledona. I servisa za naslov. O je.. te živote, može li bolje?

Goran servira, loptica leti dvjestotinjak kilometara na sat, Rafter udara i mreža. Sudac Jorge Diaz uzviknuo je 'Game, set and match Ivanišević" ali to nitko na svijetu nije čuo. Slobodno je mogao reći "odite u ku.. svi ovdje", nitko ne bi registrirao. Goran je plakao, kao i četiri i pol milijuna Hrvata, plakali su i oni koje ne razumiju tenis, koji ne znaju ni pravila, a seizmografi se i danas kunu da su je u Hrvatskoj zabilježeno podrhtavanje tla.

- Game, set and match Ivanišević - riječi su koje baš nitko na ovom svijetu nije čuo.

Sve što se poslije u tenisu dogodilo je nebitno. Čak ni wimbledonska trava više nije ista. U rodnom Splitu čekalo ga je vjerojatno 100.000 ljudi. Goran je nosio dres New Jerseya u čast Draženu, popeo se na binu ispred crkve sv. Frane, a u tom trenutku oglasila su se svečana zvona.

- Prije mjesec dana ovdje je bila ludnica nakon što je Hajduk osvojio prvenstvo. Bio sam ovdje s vama i sanjao da ovako proslavim ako osvojim Wimbledon. Molio sam Boga da se to ostvari pa makar više ne zaigrao tenis nakon toga. Hvala vam, bio sam svugdje, ali ovdje je najluđe.Da nisam ovdje rođen bio bih ku.. od ovce. Ovo nikad neću zaboraviti - rekao je Goran.

Baš kao ni mi. To se nikad ne smije i neće zaboraviti. Ni 18 godina poslije.