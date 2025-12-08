Obavijesti

I danas žalim što nisam osvojila medalju u Ateni. Na ovoj slici sve se jasno vidi, ali suci nisu...

Nakon završetka karijere, godinama nisam htjela ući u dvoranu, ali vratila sam se i taekwondu učim najmlađe, kaže Nataša Vezmar, prva osvajačica medalje za hrvatski taekwondo na velikom natjecanju

Taekwondo. Sport na koji u Hrvatskoj uvijek možete računati. Od prve velike medalje Nataše Vezmar (49) do danas hrvatski taekwondo ne zna što je kriza. Nogomet nakon bronce u Francuskoj, pa rukomet, košarka da ne govorimo... Svi su imali krizne godine rezultata, ali na tatamiju je Hrvatska bila i ostala svjetska velesila. I teško se odlučiti je li bolja u mlađim ili seniorskim kategorijama. Petra Uglešić, Ozana Radić i Maja Srhoj prije nekoliko tjedana, samo za najsvježiju informaciju, postale su juniorske prvakinje Europe.

