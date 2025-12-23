Obavijesti

Sport

Komentari 0
HNL RARITET PLUS+

I Dinamo i Hajduk napravili su nešto što nisu čak deset godina!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
I Dinamo i Hajduk napravili su nešto što nisu čak deset godina!
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mario Kovačević i Gonzalo Garcia imali su uspona i padova, ali su obojica odradili kompletnu jesen na klupama Dinama i Hajduka. Od sezone 2015/16. svaki put je barem jedan klub na jesen mijenjao trenera...

Mario Kovačević i Gonzalo Garcia još su "živi". Dva trenera najvećih hrvatskih klubova su ovoga ljeta preuzeli Dinamo i Hajduk, a obojica će, ako ne bude neočekivanih preokreta, na svojim funkcijama dočekati proljeće. Treneri Dinama i Hajduka imali su problema tijekom sezone, imali brojne uspone i padove, ali su završnicu jeseni odradili u stilu. I zadržali svoje pozicije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu
POGLEDAJTE GALERIJU

Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu

Jedna godina puna sportskih događaja je završila, druga uskoro započinje. I dok neki sportaši uživaju u zasluženom odmoru, drugi ga nemaju. Evo kako su 2025. dočekali neki od domaćih i stranih sportskih faca
Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura
POGLEDAJTE GALERIJU

Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka
TURBULENTNI PAR

FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka

Ljubav na kušnji! Jalen Green i Draya Michele, par s 17-godišnjom razlikom, izazivaju skandale i osude. On se seli u Phoenix, a ona ga prati, unatoč kritikama i dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025