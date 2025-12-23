Mario Kovačević i Gonzalo Garcia imali su uspona i padova, ali su obojica odradili kompletnu jesen na klupama Dinama i Hajduka. Od sezone 2015/16. svaki put je barem jedan klub na jesen mijenjao trenera...
I Dinamo i Hajduk napravili su nešto što nisu čak deset godina!
Mario Kovačević i Gonzalo Garcia još su "živi". Dva trenera najvećih hrvatskih klubova su ovoga ljeta preuzeli Dinamo i Hajduk, a obojica će, ako ne bude neočekivanih preokreta, na svojim funkcijama dočekati proljeće. Treneri Dinama i Hajduka imali su problema tijekom sezone, imali brojne uspone i padove, ali su završnicu jeseni odradili u stilu. I zadržali svoje pozicije.
