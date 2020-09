I Dinamu još novca: Real želi Olma i nudi 40 milijuna eura?!

<p>Veliki <strong>Real Madrid</strong> zainteresiran je za bivšeg igrača 'modrih' <strong>Danija Olma</strong> (22), prenosi <a href="https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/40-millionen-abloese-real-jagt-diesen-bundesliga-star-72727902,jsRedirectFrom=conversionToLogin.bild.html#remId=1655804903184236564" target="_blank">Bild</a>. Navodno je 'kraljevski klub' spreman ponuditi 40 milijuna eura u transferu kojim bi i Dinamo napunio klupsku blagajnu. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Dani Olmo na odlasku u Leipzig</b></p><p>Postoji mala mogućnost da se ovaj transfer realizira, pogotovo u ovom prijelaznom roku kad je RB Leipzig prodao svog najboljeg napadača <strong>Timu Wernera</strong> u Chelsea u transferu vrijednom 53 milijuna eura, dok je Patricku Shicku istekla posudba te se vraća u svoj matični klub Romu.</p><p>Real Madrid u svojim redovima želi vidjeti mladog Španjolca, no pitanje je koliko je to realno očekivati u ovom trenutku, posebno kada znamo kakav je Dani Olmo koji je svojim odlukama (zajedno sa svojom obitelji) u prošlosti pokazao da ne ide 'glavom kroz zid', već zna da mora proći puno stepenica da postane vrhunski igrač kakav ima potencijal postati.</p><p>Pola odigrane sezone u Bundesligi sigurno nije mjerilo te Olmo još mora odigrati puno velikih europskih utakmica prije nego što bi mogao igrati za neki od najvećih europskih.</p><p>Olmov menadžer <strong>Andy Bara</strong> nije potvrdio ni opovrgnuo ove medijske napise. A obistine li se, profitirao bi i Dinamo koji ima pravo na 20 posto razlike između odštete i dotad isplaćenog novca (s bonusima) od Danijeva transfera.</p><p>Kako su "modri" dobili 19 milijuna eura fiksne odštete i dva milijuna eura bonusa za Ligu prvaka, 20 posto razlike od 19 milijuna eura do eventualne Realove ponude od 40 milijuna eura značila bi dodatnih 3,8 milijuna eura. Što bi Olmov transfer iz Dinama moglo u konačnici zaokružiti na 25 milijuna.</p><p>Podsjetimo, Dani Olmo došao je u Dinamo kao golobradi mladić sa 16 godina iz Barcelone gdje je bio kapetan i najbolji strijelac mlađih uzrasta, a po komentarima javnosti iz njega otišao kao daleko najbolji stranac u povijesti koji je klubu osigurao toliko željeno 'europsko proljeće'. Pokazao je interes za igranjem za hrvatsku reprezentaciju no ipak je debitirao za španjolsku A reprezentaciju 'pod palicom' Roberta Morena utakmicom protiv Malte.</p><p>Koliko je Hrvatska ostala pod kožom Danija dovoljno govori podatak da će kroz pokret Common Goal koji potiče profesionalne nogometaše, trenera i klubove da najmanje jedan posto svojih plaća uplate u zajednički fond koji podržava nogometne dobrotvorne akcije diljem svijeta. Sredstva od svoje zarade nije uputio svojoj domovini Španjolskoj, već Hrvatskoj.</p><p>Podsjetimo, Olmov gol protiv Manchester Cityja završio je među tri najljepša prošle sezone Lige prvaka.</p>