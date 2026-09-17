I do toga je došlo. Utrke u veslanju na Olimpijskim igrama bit će na rijeci punoj krokodila

Rijeka Fitzroy, stanište krokodila koji napadaju ljude, u četvrtak je službeno odabrana kao mjesto održavanja natjecanja u veslanju i kanuizmu na Olimpijskim igrama u Brisbaneu 2032. godine, nakon „temeljite i stroge” neovisne procjene, objavila je Svjetska veslačka federacija.

Smještena u Rockhamptonu, oko 600 km sjeverno od Brisbanea, ta dionica rijeke kontroverzan je izbor. Osim prisutnosti morskih krokodila – poznatih po tome što napadaju ljude – postojala je zabrinutost u vezi s tehničkim uvjetima i sportskom pravednošću. Rijeka Fitzroy, koja ima drugo najveće porječje u Australiji, sklona je poplavama i jakim strujama koje bi mogle stvoriti nejednake uvjete za utrkivanje. Kritike je izazvao i nedostatak smještajnih kapaciteta za sportaše i gledatelje.

Peticija kojom se tražilo premještanje natjecanja na namjenski izgrađen objekt u blizini Brisbanea prikupila je tisuće potpisa. Ipak, neovisna procjena zaključila je da je lokacija prikladna za održavanje natjecanja. Odluku su potvrdila upravna tijela organizacija World Rowing (Međunarodna veslačka federacija) i Paddle Worldwide (Međunarodna kanuistička federacija), kao i organizatori Igara.

- Sada znamo da rijeka Fitzroy može osigurati poštene uvjete za utrkivanje tijekom Igara - izjavio je predsjednik organizacije World Rowing Jean-Christophe Rolland, istaknuvši da su se u studiji posebno analizirali protok vode, vodostaj i uvjeti vjetra.

Predsjednik Organizacijskog odbora Igara u Brisbaneu 2032., Andrew Liveris, pozdravio je taj izbor u četvrtak, rekavši da on pruža veću sigurnost za pripreme koje su u tijeku na lokaciji u Rockhamptonu.

Pitanje krokodila nije bilo obuhvaćeno procjenom, a organizatori su uvjeravali da će se provesti odgovarajući postupci u slučaju da se uoči bilo koji od tih gmazova. Rijeka Fitzroy označava južnu granicu populacije morskih krokodila koji se razmnožavaju u Queenslandu. Već je zabilježeno nekoliko slučajeva pojave vrlo velikih primjeraka na tom području, uključujući onog dugog 4.6 metara, uhvaćenog 2023. godine na udaljenosti od oko šest kilometara od planirane staze.