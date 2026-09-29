I dok se raspravlja oko novog Maksimira, Torcida poručila: Hoćemo i mi novi stadion!

Lome se koplja oko novog stadiona Maksimir. Većini se ne sviđa izabrano rješenje. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer navečer oglasio se o pobjedničkom idejnom rješenju novog stadiona u Maksimiru nakon što je premijer Andrej Plenković ranije tijekom dana poručio da njime nije zadovoljan i da treba provjeriti postoje li pravne mogućnosti za poništenje natječaja. Zagrebački gradonačelnik sada je najavio razgovore o tome što dalje s projektom.

Još ranije predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban, koji je u početku bio uz rješenje, promijenio je također ploču. No, ne žele samo Bad Bad Blue Boysi novi stadion. Želi ga i Torcida.

Poljudska ljepotica nije više lijepa kao nekad, ostarjela je i oronula, pa se iz kluba svim silama trude lobirati da im Grad Split i država pomognu u rušenju postojećeg i izgradnji novog, modernog i funkcionalnog stadiona. Sada se oglasila i Torcida transparentom: "Šuta zašto šutis, oćemo novi stadion."

- Dok vi lažete, kalkulirate i vijećate, u Splitu strpljenja nestaje.Centralizacija košta, a Split pamti i ne prašta! Oćemo novi stadion- stoji na društvenim mrežama Torcide.

Inače, krajem srpnja prošle godine u Banskim dvorima održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o sanaciji šteta od nevremena na stadionu Poljud i rješenjima za budućnost nogometne infrastrukture u svrhu nastupa HNK Hajduk i hrvatske nogometne reprezentacije u Splitu. Na sastanku su sudjelovali potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te predsjednik HNK Hajduk Ivan Bilić. Dogovoreno je da Vlada RH i Grad Split pristupe sklapanju Sporazuma o ulaganju u nogometnu infrastrukturu u Splitu po načelu da će se troškovi snositi u jednakim udjelima 50-50.