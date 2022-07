I druga četvorica kandidata za NO kluba redom su uspješni poslovni ljudi i navijači Hajduka

U drugom nastavku predstavljamo vam još četiri kandidata za novi nadzorni odbor Hajduka koji će se birati u petak 15. srpnja. Prvi među njima je izvršni direktor PBM Grupe Aljoša Pavelin.

Možete li se predstaviti našim čitateljima?

- Zovem se Aljoša Pavelin, imam 52 godine, rodom sam iz Kaštel Sućurca, a posljednjih šest godina živim i radim u Rijeci. Trenutno sam glavni izvršni direktor PBM Grupe, specijalizirane za održavanje i popravak velikih brodskih motora i sustava upravljanja, s tvrtkama u Hrvatskoj, Bugarskoj, Kini, Litvi, Rumunjskoj, Slovačkoj i Turskoj. U mladosti sam igrao rukomet, bio sam dragovoljac Domovinskog rata, danas sam poslovni čovjek, sportski pilot, optimist i idealist. Svi mi Dalmatinci smo emotivno vezani uz Hajduk i velika je čast doći u krug ljudi koji konkuriraju za Nadzorni odbor. Svi mi u Hajdučkoj zajednici imamo slična razmišljanja i želimo da Hajduk opet bude ono što je nekad bio - institucija čiji značaj daleko nadilazi hrvatske okvire.

Kako bi Hajduk profitirao vašim potencijalnim angažmanom?

- Hajduk u određenom smislu ima puno sličnosti s drugim dioničkim društvima. To je poslovni sustav koji ima svoje zakonitosti prema kojima mora funkcionirati. Donesena je strategija koja ima vrlo konkretne ciljeve, a realizaciju ćemo pratiti i eventualno prilagođavati novim okolnostima. Strateški zadatak Nadzornog odbora će biti da pomogne Upravi u oblikovanju Hajduka u jednu suvremenu i stabilnu poslovnu organizaciju, pritom poštujući temeljne odrednice hajdučke tradicije, vrijednosti i identiteta. Kada to postignemo, ciljeve će biti puno lakše ostvariti. Kao poslovni čovjek s iskustvom vođenja velikih poslovnih sustava, svojim znanjem i iskustvom mogu puno pomoći u tom procesu.

Ranije ste izjavili kako je malo nedostajalo da ne uđete u Hajdučku zajednicu?

- Kompletan tim Hajdučke zajednice s kojima su ljudi iz Našeg Hajduka razgovarali su realizirani poslovni ljudi koji imaju jako puno poslovnih obaveza i putovanja. Meni je glavni izazov bio što mi ostaje malo vremena za obitelj koja mi je iznimno važna, puno važnija od poslovne karijere. Moja prva reakcija, bez obzira koliko volim Hajduk, bila je: "Ljudi, molim vas, nemam vremena ni za obitelj". Međutim, ljudi iz Našeg Hajduka su bili uporni, ideju Hajdučke zajednice su jako dobro objasnili i poklonili mi knjigu Našeg Hajduka koju sam odmah pročitao. Nastavili smo komunikaciju i došlo je do moje promjene stava pa sam se odlučio pridružiti. Naš Hajduk je odradio sjajan posao jer su uspjeli različite, jake individualce spojiti u grupu ljudi koji su svoja ega stavili sa strane i odlično surađuju u interesu kluba.

Što sad kaže obitelj, nakon što je vaša kandidatura i službena?

- Vrlo mi je važno mišljenje obitelji. Reakcija je bila: "Ako misliš da to ima smisla i da možeš pomoći, onda to i napravi".

Koliko ste upoznati sa stanjem u klubu i što mislite o trenutnoj situaciji u kojoj se Hajduk nalazi?

- Upoznat sam onoliko koliko mogu biti, bez zadiranja u poslovne tajne. Mi kao Hajdučka zajednica smo savjetodavno tijelo, nemamo i ne možemo imati pristup svim informacijama koje su potrebne da bih mogao dati neku, u poslovnom smislu, argumentiranu ocjenu. Već sam istaknuo da je glavni Hajdukov proizvod emocija. Ta je emocija vraćena, klub je na određeni način stabiliziran, osvojen je Kup i drugo mjesto u HNL-u, usvojena Strategija i to su rezultati na kojima mogu samo čestitati ljudima u Nadzornom odboru i upravi te zaključiti da su dobro odradili ovu dionicu puta.

Znači, zadovoljni ste radom predsjednika Lukše Jakobušića?

- Za pravu ocjenu mi nedostaje puno informacija i ne bi bilo korektno davati bilo kakve ocjene bez da se dubinski poznaje poslovanje kluba. Ima dosta situacija o kojima mi raspravljamo, ali bez znanja zašto je nešto tako napravljeno bilo bi nekorektno komentirati. Moj životni stav je da se uvijek može bolje i to će biti ljestvica za novi Nadzorni odbor i Upravu. Uprava je, smatram, dobro odradila ovu dionicu, a sada nas čeka kvalitativni iskorak koji svi očekuju. Strategija je uporište, ali to ne znači da je ona nepromjenjiva. Imamo krovni sportski cilj koji je definiran, da se do 2027. godine Hajduk pozicionira od 80. do 100. mjesta na UEFA ljestvici. Imajući u vidu da je Hajduk danas 150. s osam bodova, to je vrlo ambiciozan cilj, ali to je vodilja koju moramo slijediti. To će biti jedan od elemenata kojima će se ocjenjivati rad uprave, ali i Nadzornog odbora. Krovni poslovni cilj, uzročno-posljedično vezan sa ovim sportskim je povećanje poslovnih prihoda - kroz igranje europskih utakmica, sponzorstva, prodaju ulaznica, kroz jaču monetizaciju brenda, prodaju TV prava i, u konačnici, kroz transfere igrača. Da bi klub bio stabilan i samoodrživ moramo također promijeniti strukturu ukupnog prihoda. Hajduk se u realizaciji prihoda do sada dosta oslanjao na prodaju igrača. Udio prihoda od prodaje igrača je bio oko 60% ukupnog prihoda. To je riskantna struktura. Cilj do 2027. je pokušati preokrenuti taj odnos u korist ostalih operativnih prihoda, kako bi oni činili 60%, a prihodi od prodaje igrača 40%. Na taj način se podiže stabilnost kluba i samoodrživost. Po realizaciji i ispunjenju tih ciljeva ćemo na kraju 2027. godine moći suditi kakav je bio rad uprave i Nadzornog odbora. Da bismo ostvarili ove ciljeve, nužan je kontinuitet. Mislim da je to temeljna boljka Hajduka - nedostatak kontinuiteta na svim razinama. Tu mislim i na upravu, Nadzorni odbor, sportskog direktora, trenera. Našao sam podatak da je u zadnjih deset sezona Hajduk promijenio 23 trenera. Kako uopće na taj način ostvariti ciljeve, kako odgojiti mladog igrača ako se stalno mijenja stil igre? Ako stalno mijenjate sportskog direktora ili trenera, indirektno mijenjate i strateške odrednice. Taj kontinuitet je jedna od ključnih stvari koju treba osigurati i odgovornost Nadzornog odbora u tome je velika.

Koliko ste često na Hajdukovim utakmicama?

- Na utakmicama sam u Rijeci stalni gost, a u Split dođem kada je zanimljivija utakmica. Nažalost, poslovne obveze su takve da sam češće izvan Hrvatske, nego u Hrvatskoj.

Kako bi sebe opisali u tri riječi?

- Profesionalac, optimist i idealist. Kad kažem idealist ne znači da sam naivac, već da se trudim postavljati ciljeve uzimajući u obzir širu sliku. Vrlo su mi bitni principi, da se pridržavamo pravila koja smo definirali. Ako sam vam nešto obećao, to ću i ispuniti, makar i na vlastitu štetu. To je moj idealizam.

Drugi po redu je Lukas Oliver Pavić, član uprave Allianz Hrvatska zadužen za prodaju.

Možete li se predstaviti našim čitateljima?

Moje ime je Lukas Oliver Pavić, imam 47 godina, rođen sam u Berlinu a trenutno živim i radim u Zagrebu, zaposlen u tvrtki Allianz Hrvatska na mjestu člana uprave zaduženog za prodaju. Odrastao sam i školovao se u Berlinu. U Hrvatsku sam se vratio 2005. godine. Nekoliko godina sam živio u Dalmaciji, a od 2012. sam u Zagrebu. Nogomet pratim od djetinjstva, igrao sam ga amaterski, a svakome tko ima dugu povezanost s nogometom i Hajdukom je čast sudjelovati u bilo kojem obliku unaprjeđenja kluba i doprinosu njegovom razvoju.

Ako budete izabrani, koje od poslovnih iskustava bi mogli prenijeti u Hajduk?

- U zadnjih 20 godina sam većinom radio za malo veće korporacije, većinom za multinacionalne kompanije. Jedan od temeljnih alata za budućnost i stabilnost je jasna strategija i planiranje, i to nekoliko godina unaprijed. Osobno, kroz posao to prakticiram, razvoj strategije i praćenje pojedinačnih ciljeva. Imam dosta iskustva koje može dosta pomoći Hajduku.

Koliko ste upoznati sa aktualnim stanjem u Hajduku?

- Imam pristup podacima koji su javni. Ako se gleda zadnjih 10-15 godina bilo je dosta izazova. Sada kada promatram financijske rezultate u zadnje tri godine još uvijek se nalazimo u kumulativnom dugu, ali ako trenutno vidim pozitivan smjer. Kada se gledaju kratkoročne obveze, vidim da se to ispunjava, a strategija bi trebala voditi u pozitivnom smjeru. Osvojen je Kup, juniori osvajaju naslove, to je pozitivno. Financijski sigurno treba još raditi na stabilnosti, i kao nadzornik bi se dosta time bavio.

Kako je reagirala vaša obitelj kada su čuli da ste se prijavili?

- Obitelj, supruga i roditelji uvijek su uz mene. Obitelj koja živi u Dalmaciji je sretna, a bili bi jako ponosni kada bih postao član Nadzornog odbora.

Koliko ste često na utakmicama Hajduka i ima li neka koju posebno pamtite?

- Imam posao koji je dosta dinamičan. U segmentu sam prodaje, često putujem, kad su utakmice na Poljudu pokušavam to spojiti s poslom. Bio sam na dosta utakmica, pogotovo prošle sezone. Osjećaj nakon osvajanja Kupa je nešto posebno, osjećaj kada je Poljud pun - to je neopisivo.

Kako se rodila ljubav prema Hajduku s obzirom da ste odrasli u Njemačkoj?

- Nije bitno odakle ste, ako prema klubu osjetite žar i strast, onda je to tako. Hajduk ne živi samo u Splitu, to potvrđuje i broj članova. Dok sam igrao nogomet dva puta sam imao priliku svoju momčad dovesti u Hrvatsku a igrali smo i protiv Hajduka. Ta povezanost s Hajdukom je od rane mladosti.

Kako bi sebe opisali u tri riječi?

- Iskren, orijentiran na cilj i uporan.

Treći kandidat Josip Perić najmlađi je od osmorice koji su u utrci za novi Nadzorni odbor Hajduka i jedini koji nije prošao Hajdučku zajednicu. Sam je skupio 52 potpisa koliko je bilo potrebno za kandidaturu. Ima 33 godine a radi kao direktor u odvjetničkom društvu Božić i partneri.

Možete li se predstaviti našim čitateljima?

Moje ime je Josip Perić, od rođenja živim u Zagrebu, radim u odvjetništvu od 2013. godine a trenutno u Odvjetničkom društvu Božić i partneri, gdje sam od 2018. godine i direktor.

Je li vam činjenica da niste bili dio Hajdučke zajednice prednost ili hendikep?

- Na to gledam kao na određenu vrstu prednosti, pogotovo kada se uzme u obzir kako su se radile promjene u upravljanju Hajdukom. Moja prijava je eklatantni primjer idealističke prijave. Prije nego što je izašao natječaj s prijateljima sam gledao finale Kupa. Rekao sam im: "Ako bude natječaj na kojem zadovoljim uvjete, pokušat ću se prijaviti". Kada je natječaj izašao, vidio sam da zadovoljavam sve uvjete i krenuo sam u skupljanje potpisa. Tada nisam znao hoće li biti osam, 28 ili 88 kandidata. Htio sam sudjelovati u izbornoj trci. Dok sam skupljao potpise sam vidio da će Hajdučka zajednica kandidirati određeni broj ljudi. Mislio sam da će to biti bar 20 ljudi. Kada sam vidio da nas je osam, to me zateklo, ali na pozitivan način. Čast i poštovanje Hajdučkoj zajednici, to je dobra prilika da se ljudi dodatno upoznaju s radom kluba ako do sada nisu imali priliku ali ono što je bio cilj promjena je neposredna demokracija, da se mogu prijaviti i ljudi poput mene. Nije mi trebalo dugo vremena za prikupiti potpise, sve su to su ljudi koje poznajem i koji znaju mene, svjesni su koliko je meni stalo do Hajduka i vrlo rado su mi dali potpis.

Koji vam je bio glavni motiv za prijavu?

- Hajduk pratim non-stop, gledam sve utakmice, i kada sam vidio da postoji trenutak da bih mogao pridonijeti, uključiti se u rad kluba, onda sam se i prijavio. Poznajem neke članove Hajdučke zajednice, s njima sam razgovarao prije nego što sam predao prijavu i oni su mi rekli kako otprilike Hajdučka zajednica funkcionira.

Najmlađi ste kandidat, je li vam to prednost?

- To će procijeniti birači, ali zašto ne? U Nadzornom odboru bi trebalo biti više zastupljenih struka, ali i ljudi raznih dobi. Određeno iskustvo imam, nisam se prijavio izravno s fakulteta, mislim da mi godine nisu minus.

Na koji način bi Hajduk mogao profitirati vašim potencijalnim odabirom?

- Koliko sam pratio, u posljednjem sazivu Nadzornog odbora nije bio nijedan pravnik. Sada se prijavio kolega Jujnović Lučić, ali vjerujem da bi u svakom sazivu Nadzornog odbora Hajduka trebao biti barem jedan pravnik zbog procedura, ugovora... To je moje područje i vjerujem da bih mogao pomoći. Ja sam do fakulteta prošao cijeli omladinski staž klubova u Zagrebu koji su bili poprilično ozbiljni. Većinu vremena sam bio u Dragovoljcu, a jedno vrijeme i u Lokomotivi, no tada su seniori bili četvrta liga. Tada je to bio gotovo kvartovski klub, ni blizu današnjeg natjecateljskog statusa i načina upravljanja.

Kako se rodila vaša ljubav prema Hajduku s obzirom da ste odrasli u Zagrebu?

- Malo je neuobičajeno na prvu, ali svi moji korijeni s očeve strane su iz Imotske krajine, iz Vinjana. Kroz ljubav prema nogometu se to razvilo. Kada sam došao u školu vidio sam da sam jedini koji navija za Hajduk. To je naš dalmatinski dišpet, zato me ljudi u Zagrebu po tome i prepoznaju.

Jeste li imali ikad problema zbog toga?

- Hvala Bogu ne. Bio sam toliko lud da sam na školskom prvenstvu igrao u Hajdukovom dresu. Išao sam u Prvu gimnaziju, tamo su bili normalni ljudi. Nešto bi mi dobacivali, ali problema nisam imao.

Koja je prva utakmica Hajduka koje se sjećate?

- Četvrtfinale Lige prvaka protiv Ajaxa. To sam gledao kući, a 1996. me ujak doveo na Poljud protiv Torpeda iz Moskve. To je prva utakmica koju sam gledao na Poljudu.

Koliko ste upoznati s aktualnim stanjem u Hajduku?

- Ako bih govorio o stvarima koje su javno dostupne, mislim da sam dobro upoznat. Rad kluba i Uprave mi se čini vrlo pozitivan. Presudno za klub poput Hajduka je vrijednost momčadi, da je dovoljno jaka i da može ući u borbu za trofeje i ulazak u Europsku ligu. Unatoč svemu što se govorilo o Hajduku prije desetak godina, da je nužna stabilnost poslovanja i transparentnost, to je bitno, ali neminovno je da Hajduk do kraja bude u borbi za svaki trofej. Prošle sezone smo u tome uspjeli.

Ako budete izabrani u Nadzorni odbor, na osnovu čega ćete ocjenjivati rad Uprave?

- Na temelju papira koje dobijem. Nitko se od nas neće moći isključiti i zaboraviti da je navijač Hajduka, ali naša prvenstvena zadaća je da donosimo odluke na temelju informacija koje imamo, a ne na temelju naše predodžbe. Vjerujem da svi koji su se prijavili ne misle operativno voditi klub, ili igrati football manager, već raditi kontrolu u ime grada Splita, Našeg Hajduka, da sve bude kako bi trebalo biti.

Kako bi se opisali u tri riječi?

- Odgovoran, racionalan i strastven.

Posljednji kandidat kojeg abecednim redom predstavljamo je suvlasnik i člana Uprave tvrtke Provider Service Dražen Zec.

Možete li se predstaviti našim čitateljima?

- Moje ime je Dražen Zec, imam 52 godine, diplomirao sam na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, a potom završio e-Leadership MBA studij na Visokom učilištu Algebra u Zagrebu. Od 2017. godine sam suvlasnik i član Uprave tvrtke Provider Service zadužen za financije i organizaciju poslovanja te odnose s međunarodnim dobavljačima. U Hajdučkoj zajednici sam od početka 2022. godine. U tih šest mjeseci smo imali sastanke otprilike na dvotjednoj razini, većinom online pošto nas ima posvuda po Hrvatskoj i Europi. Od ranije poznajem Aljošu Pavelina, znali smo se iz Kaštela, skupa smo igrali na basket. U par navrata me pitao jesam li zainteresiran za Hajdučku zajednicu, on mi je predstavio model. Ja sam bio malo sa strane, dugo vremena nisam išao ni na utakmice. Gledao bih kući, na televiziji i površno pratio situaciju oko kluba. Prvo sam rekao 'ne', onda sam rekao da ću razmisliti, pa me upoznao s nekoliko ljudi i otvorili su mi oči, pojasnili ideju, namjere, članski model, način djelovanja. Jedan od mojih najboljih prijatelja je član Našeg Hajduka od prvoga dana, prati sve što se događa u i oko kluba, preko njega sam dobio puno informacija i dodatni uvid u sva događanja oko kluba.





Što su vam rekli u obitelji kad ste im rekli da ćete se kandidirati?

- Žena je prvo kolutala očima kada je čula da sam se prijavio, ali znam da nema ništa protiv toga, dapače, moja je najveća podrška. Sin koji je upravo maturirao me isto podržao, rekao da je to prava stvar.



Što vas je ponukalo da se prijavite?

- Moto 'kontra mraku, kontra sili', jedini koji ima pravog smisla. To sublimira cijelu priču. Ovo je neka vrsta djelovanja za javno dobro. Djelovanje za Hajduk je djelovanje ne samo za Split, Dalmaciju, nego za cijelu Hrvatsku, primjer za koji vjerujem da će i drugi slijediti. Vidim to kao svoj način da se uključim u rad za dobrobit društva jer se politikom ne želim baviti. Smatram da imam znanja i mogu pomoći. Hajduk je bitan dio naše zajednice i nije dovoljan isključivo sportski uspjeh, treba promovirati vrijednosti poput poštenja, morala, zajedničkog dobra. Ako živi vječno, onda nam nije svejedno kakvoga ga ostavljamo budućim generacijama.



Na koji način Hajduk može profitirati vašim potencijalnim odabirom?

· U njemačkoj IT kompaniji gdje sam proveo više od deset godina kao član uprave zadužen za financije i kontroling stekao sam znanja i vještine koji su itekako bitni za uspješno djelovanje unutar nadzornog odbora. Preorijentirao sam se iz IT svijeta u svijet financija i računovodstva. S obzirom na ulogu i zadaće nadzornog odbora, to znanje je definitivno potrebno za uspješan rad u NO. Dobar sam analitičar, sposoban iz hrpe podataka izvući nešto korisno, prepoznati trendove, dati smjernice. Također, s godinama i iskustvom je došla i smirenost i sposobnost donošenja racionalnih odluka u teškim trenucima. Mislim da to svaki Nadzorni odbor treba imati.



Koliko ste upoznati s aktualnim stanjem u klubu?

· Ne bih puno o sportskom segmentu jer tu i nisam kompetentan. Naravno, i ja umišljam da znam tko, kada i kako treba igrati, koju taktiku postaviti itd., ali realno – struku treba poštovati. Što se tiče financija, proučio sam godišnja izvješća, bilo bi bolje da nismo u minusu ali opet ima logike, ako su postavljeni visoki ciljevi mora se istrpjeti period investiranja i ići u planski minus koji će se onda riješiti kroz plasman u Europu ili transfere. Meni osobno je bitno da je Hajduk uvijek konkurentan, ravnopravan, u borbi za trofeje, pa makar se i ne osvojilo onoliko naslova koliko smo zacrtali. Bitno je da smo do kraja u igri, da imamo šansu. Ono što se događalo prije, da se već u rujnu izgubi prvenstvo, to se ne smije ponoviti. To je neprihvatljivo.



Kako biste ocijenili rad aktualne Uprave na čelu s predsjednikom Jakobušićem?

· Po ovome što vidim čini mi se da idu u dobrom smjeru. Žao mi je kada vidim da mladi igrači odlaze, ali pretpostavljam da su to odluke koje su utemeljene na stručnim procjenama. Komercijala i marketing mi se čine sjajna priča, rastu prihodi, to je bitno za stabilno poslovanje. Ako je strategijom zacrtano da komercijala nosi 60% prihoda, a transferi 40%, onda moraš raditi na tome. To neće doći samo od sebe. Taj dio mi se sviđa, tu se radi dobar posao. Općenito, rekao bih da se naziru bolji dani ali nas sve zajedno, a upravu pogotovo, čeka još puno, puno posla.



Kako ćete u slučaju da budete izabrani ocjenjivati rad Uprave?

· U prvom redu praćenjem realizacije strateških ciljeva, po pitanju sportskog rezultata, financijske stabilnosti, i možda najbitnije po radu Akademije. To mise čini kao najvažnije. Moramo proizvoditi svoje igrače. Nismo veliko tržište da možemo zarađivati silne milijune iz komercijalne djelatnosti. Nadam se da ćemo u Europu, to donosi financijsku stabilnost, ali ako ne uspijemo neće biti smak svijeta. Na dobrom smo putu. I drugi igraju nogomet, svi imaju istu želju. Mi imamo najveći vjetar u leđa, uz puno poštenog i teškog truda i rada rezultat neće izostati.

- Neka budu četiri riječi, tiha voda brege dere.

