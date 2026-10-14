I Inter se naklonio Lekinom čudu na Meazzi: 'Neki će reći da sam naivan, ali imao sam osjećaj...'

Niti najjači europski velikani ne mogu se pohvaliti da su na Giuseppe Meazzi srušili Inter, ali od utorka navečer taj pothvat nalazi se u životopisu hrvatskog trenera Ivana Leke. Njegov Club Brugge je u 2. kolu Lige prvaka očitao nogometnu bukvicu talijanskom velikanu i slavio 4-3. Utakmicu karijere odigrao je nevjerojatni Nicolo Tresoldi (23) koji je zabio tri gola.

I Talijani se dive taktičkom doktoratu hrvatskog trenera čija je momčad od samog početka imala jasan plan igre i od toga nije odstupala niti u jednom trenutku. A kad se Tresoldi raspištoljio, bilo je jasno da interovce čeka grozna noć. Na kraju su imali i sreće što je u mreži golmana Martineza lopta završila "samo" četiri puta.

Foto: Alessio Morgese/IPA Sport/ipa-agency.net

Ivan Leko, koji je prije tri godine vodio Hajduk, blistao je od sreće nakon možda i najveće pobjede u trenerskoj karijeri.

- Sretan sam. Neki možda naš način igre smatraju naivnim i riskantnim, ali vodio sam se osjećajem. Nije lako doći ovamo i igrati čovjek na čovjeka. Obično izgubiš od Intera i priznaš da su bolji. Nadao sam se dobrom rezultatu. Uvjerio sam svoje igrače u ovakav pristup i oni ga vole. Inter je imao puno prilika, ali imali smo ih i mi. Sreću moraš zaslužiti. Nevjerojatno sam ponosan na svoje igrače. Ovo je veliko za belgijski nogomet. Moramo uživati u ovome. Imao sam sreće kao trener pobijediti u mnogim velikim utakmicama, samo nastavljamo dobar posao koji se ovdje radi zadnjih godina - prokomentirao je Leko nakon utakmice.

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net

Igri njegovoj momčadi divi se i Inter, koji je poraz detaljno analizirao na službenoj stranici.

- Inter je dobro otvorio utakmicu, agresivno napao suparnika, ali se zatim našao zarobljen u izvrsnoj organizaciji Bruggea. Lekin početni 4-5-1 zapravo je bio dinamičan sustav 4-2-3-1, s brojnim uključivanjima veznih igrača u napad. U takvoj organizaciji igre posebno su bila važna dva igrača. Hugo Vetlesen, koji je bio jako pokretljiv i pravovremeno se priključivao napadu. Drugi je Hans Vanaken, koji je vrebao iza Tresoldija i povezivao vezu s napadom. Ta kretanja stvarala su probleme Interu, koji zbog njih nije uspijevao uspostaviti kontrolu nad utakmicom - piše u izvještaju.

Club Brugge je zahvaljujući velikoj pobjedi skočio na osmo mjesto ljestvice, a da bi ovo mogla biti velika sezona za belgijskog velikana, pokazalo je prvo kolo u kojem su sjajno parirali Aston Villi, no na kraju su izgubili 3-2. Sad im se sve vratilo i to dvostruko, a već za tjedan dana na domaćem terenu lovit će novu pobjedu. Dolazi im francuski Lens