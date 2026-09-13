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I kad ne igra dobro Garcijin je Hajduk dominantan na Poljudu

Piše Tomislav Gabelić,
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I kad ne igra dobro Garcijin je Hajduk dominantan na Poljudu
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je slavio protiv Slaven Belupa 1-0 u ne osobito kvalitetnoj utakmici, no rezultat je važniji od ukupnog dojma, kao i činjenica da je ovo 11. utakmica u nizu u kojoj Garcijina momčad nije poražena.

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Hajduk je upisao jedanaestu utakmicu bez poraza i šestu uzastopnu pobjedu, momčad Gonzala Garcie svladala je na Poljudu Slaven Belupo 1-0 i zadržala vrh nekompletne prvenstvene ljestvice, a trener Hajduka izjednačio se sa svojim prethodnikom Gennarom Gattusom koji je na startu sezone 2024/'25 također imao niz od jedanaest utakmica bez poraza. Nije ovo bila posebno kvalitetna utakmica, ali postignuti rezultat je važniji od ukupnog dojma. 

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