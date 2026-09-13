Život mu zadao najjače udarce: Zbog heroina izgubio tri sina...

Bio sam prvak, na vrhu svijeta, a nisam imao pojma da moji sinovi u podrumu ubrizgavaju heroin u vene, napisao je u svojoj životnoj ispovijesti George Chuvalo, koji je u subotu preminuo u 89. godini života.

Kanadski Hrvat s kojim se tijekom svog posjeta Sjevernoj Americi fotografirala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća bio jedan od najboljih svjetskih boksača u teškoj kategoriji. Dok je bio na sportskom vrhuncu, pogodile su ga teške životne tragedije. Trojica sinova umrla su kao ovisnici o heroinu, a njihova majka i Georgova supruga Lynne pod bremenom obiteljske tragedije, sama si je oduzela život.

Njegov otac Stipan Čuvalo emigrirao je u Kanadu 1926. godine iz sela Proboj pokraj Ljubuškog, a nekoliko godina za njim otišla je i majka Kata. Njihov sin George se u Kanadi oženio s Lynne, imali su petero djece - četiri sina i kćerku, a smjestili su se u Mount Dennisu u Torontu. Boks je krenuo trenirati kao desetogodišnjak, profesionalnu karijeru je započeo 1956. godine. Tri je puta bio kanadski prvak, dva puta se borio za naslov svjetskog prvaka i oba je puta izgubio odlukom sudaca. Najprije 1965. godine od Ernieja Terrella, a godinu kasnije od Muhammada Alija. Nitko od protivnika nikada ga nije uspio oboriti s nogu.

- U 23 godine i 97 borbi nitko me nije bacio s nogu. U privatnom životu, porazi su stizali jedan za drugim. Prije nego što sam shvatio da mi je pod krovom jedan ovisnik, već su ih bila trojica - pričao je George čije su obiteljske nedaće krenule s najmlađim sinom Jesseom. On je kao tinejdžer često imao problema sa zakonom, na heroin se navukao s 20 godina i za sobom je povukao dvojicu braće, Stevena i Georgie Leeja.

Tragedije su se samo redale...

U veljači 1985. godine Jesse je umro. Chuvala je to strašno pogodilo. Nikada si nije oprostio što nije više napravio za svoje sinove. Bio je uvjeren da su dovoljno jaki da se sami izvuku iz pakla droge. Jesseovu smrt nisu mogla podnijeti braća. U razmaku od samo dva mjeseca, Steven se predozirao 15 puta, a Georgie je umro. Ni najjači čovjek svijeta ne bi podnio takve životne udarce, ali obiteljskim tragedijama tu nije bio kraj. Četiri dana nakon smrti drugog sina, supruga Lynne se od tuge predozirala tabletama.

- Stigao sam kući u poslijepodnevnim satima, Lynne je ležala na leđima, držala je Bibliju u naručju, a u ruci urnu sa Jesseovim pepelom. Na pozadini popisa za kupovinu je napisala oproštajnu poruku: "Tražila sam ljubav, ali je nisam uspjela naći". Ne sjećam se ničega nakon njihove smrti, ali Steven mi je rekao da nisam mjesec dana izlazio iz kreveta. Njemu je bilo još gore.

Problemi sa zakonom, drogom, a na kraju i rehabilitacija. Izašao je kao potpuno novi čovjek, čist i spreman za novi život. Ali vanjski svijet ga je ponovno bacio na tamnu stranu. U kolovozu 1996. godine pronašla ga je sestra Vanessa s iglom u ruci. U to vrijeme George je bio oženjen s a Joanne, bliskom prijateljicom svoje prve supruge koja mu je pomogla da se izvuče nakon njezine smrti.

- Nakon Stevenove smrti nisam mogao funkcionirati. Krivio sam sebe zbog smrti sinova, jer sam ih pustio da napuste školu, jer ih nisam ranije poslao na rehabilitaciju. Godinama sam bio beživotan poput njih. Zauvijek sam obilježen, ali barem napokon živim. Prije nego što su umrli, sinovi su mi dali šestero unučadi. Kada sam s njima, osjećam se kao da sam ponovno sa svojom djecom - otvorio se 2013. godine George.

Nitko ga nikada nije uspio oboriti

George Chuvalo se u danima svoje najveće slave borio s najslavnijim svjetskim borcima - Muhammadom Alijem, Joeom Frazierom, Georgeom Foremanom, Floydom Pattersonom,... Nitko ga nikada nije uspio oboriti s nogu, a on je čak 64 svoje pobjede dobio nokautima. Jednom se borio i u bivšoj Jugoslaviji, bilo je to 1970. godine na sarajevskom stadionu Koševo.

S legendarnim Muhammadom Allijem se borio 1966. i 1972. godine. Iako je Ali pobijedio oba puta, Čuvala je dobro zapamtio.

- Chuvaloje bio najtvrđi boksač s kojim sam se ikad borio. Primao je moje najbolje udarce - pričao je Ali nakon borbi protiv čvrstog Hrvata rođenog u Hercegovini. George je u prvom meču protiv Alija izdržao punih 15 rundi, a u drugom 12 rundi.

Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

- Ja ću uvijek reći da nikad u životu nisam izgubio. Tako je bilo i s Alijem.

- Sjećam se dobro tih borbi. Kad smo se prvi put borili, namjerno je podigao ruke i tražio da ga udarim u tijelo. To je napravio samo jedanput. Nakon borbe je krvario i završio u bolnici, a ja sam sa ženom otišao na ples. Tko je tu pobjednik?! - rekao je Chuvalo, čije su borbe s Alijem navodno inspirirale Stallonea da snimi “Rockyja”.

- Stallone u filmu pokazuje svoju sliku, a to je zapravo fotografija s jednog mojeg meča. No ne znam jesam li ga inspirirao za film, nikad ga nisam pitao - pričao je Chuvalo koji se nakon obiteljskih tragedija aktivno posvetio borbi protiv ovisnosti.