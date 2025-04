I kapetan ostaje u Liverpoolu! Van Dijk produžio ugovor na još dvije godine: 'Planirao sam to'

Nizozemac Virgil van Dijk produljio je ugovor s Liverpoolom, čiji je kapetan, u petak, šest dana nakon sličnog razvoja događaja s napadačkom zvijezdom Mohamedom Salahom, čiji prethodni ugovor također ističe na kraju tekuće sezone.

Za razliku od Egipćanina, koji je posljednjih mjeseci bio u središtu beskrajne sage, 33-godišnji Nizozemac nikada nije bio neizvjestan u pogledu svoje budućnosti na Anfieldu, gdje igra od siječnja 2018.

- To je uvijek bilo u mojoj glavi, to je uvijek bio plan i to je uvijek bio Liverpool - potvrdio je središnji branič, dodavši da je ugovor produljen na "još dvije godine".

Foto: David Klein/REUTERS

Stalni kapetan od ljeta 2023., Van Dijk je osvojio sedam velikih naslova s ​​Redsima, uključujući Ligu prvaka 2019. i Premier ligu 2020. U dresu Liverpoola odigrao je 314 utakmica i zabio 27 golova.

Sa šest kola do kraja prvenstva, prvoplasirani Liverpool ima 13 bodova prednosti u odnosu na Arsenal, što im praktički jamči osvajanje naslova, pet godina nakon zadnjeg koji je osvojen 2020. usred pandemije koronavirusa.