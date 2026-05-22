Matheus je pravi napadač, ima velik potencijal, bio je jako motiviran protiv Brazila, objašnjava za 24sata njegov trener u reprezentaciji U-15 Sreten Ćuk koji je trenirao i Danija Olma, Josipa Brekala i Bornu Sosu
I mali Dudu zabija za Hrvatsku. 'Povukao je tatin gen strijelca!'
Prezime Da Silva opet je na dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Stopama proslavljenog oca Eduarda (43) ide sin Matheus Eduardo (15). Ovaj je tjedan velika uzdanica mini "vatrenih", koji nastupaju na jakome Međunarodnom turniru "Vlatko Marković" koji se igra u Hrvatskoj. Mali Dudu pritom je imao čast igrati protiv sunarodnjaka i vršnjaka iz Brazila u Čakovcu, Hrvatska je u utorak u sudačkoj nadoknadi dramatično izgubila 1-0, a onda je dan poslije na istome mjestu zabio Japanu u porazu 4-1. Prate ga i mnogi skauti.
