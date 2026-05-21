Nije znao hrvatski, ona ni riječ portugalskog: Ovo je ljubavna priča Andreje i Eduarda da Silve

Eduardo da Silva, legendarni nogometaš, i dalje plijeni pažnju, ali sada kao posvećeni otac i suprug. Njegova ljubavna priča s Andrejom, čije je djevojačko prezime bilo Šok, počela je u Zagrebu i nadilazi jezične i kulturne barijere. Njihov sin Matheus slijedi očeve nogometne stope
Eduardo da Silva (43), ime koje u srcima hrvatskih navijača budi sjećanja na majstorske golove, borbenost i nevjerojatnu skromnost, oduvijek je bio više od nogometaša.
I dok su svjetla velikih stadiona iza njega, ona najvažnija, obiteljska, sjaje jače no ikad. U središtu te priče je njegova supruga Andrea.
Zagrepčanka s kojom je izgradio život koji nadilazi kontinente, kulture i sve prepreke, počevši od one najočitije, jezika.
Početak 2000-ih bio je ključno razdoblje za mladog Brazilca koji je sa svega 15 godina stigao u Dinamo.
Nakon kaljenja na posudbi u Interu iz Zaprešića, gdje je pokazao golgeterski instinkt, brzo je postao ključni igrač "modrih".
Dok se probijao prema prvoj momčadi i gradio ime koje će kasnije odjekivati Europom, Zagreb mu je postao drugi dom.
Upravo je ovdje upoznao Andreu Šok, mladu Zagrepčanku koja je tada gradila i vlastiti put, pojavljujući se i na izborima ljepote.
Susret dvoje mladih ljudi iz potpuno različitih svjetova bio je sudbonosan, ali i izazovan.
On nije znao ni riječ hrvatskog, a ona nije govorila portugalski.
Komunikacija se svodila na geste i osmijehe, no povezanost je bila jača od bilo kakve jezične barijere.
Ta je simpatija brzo prerasla u ljubav koja je okrunjena brakom u prosincu 2005. godine u Zagrebu, čime su i službeno započeli zajednički život.
Ubrzo nakon vjenčanja, 2006. godine, stigla je kći Lorena, a obitelj je postala središte Eduardovog svijeta.
Njegova karijera doživjela je vrhunac transferom u londonski Arsenal 2007. godine za tada impresivnih 7,5 milijuna funti, što je za mladu obitelj značilo novo poglavlje.
U intervjuu za Gloriju, 2007. godine, tada 23-godišnja Andrea otkrila je s kakvim su se slatkim brigama suočavali.
Dok je Eduardo trenirao, ona je preuzela zadatak pronalaska savršenog obiteljskog gnijezda.
"Voljela bih prostranu kuću s dvorištem u kojem će se Lorena moći sigurno igrati. Bitno mi je da je velika jer znam da će uvijek biti puna gostiju," govorila je tada, planirajući dolaske svojih i Eduardovih roditelja.
Život profesionalnog sportaša nosio je svoje, s utakmicama svaka tri dana, no dom je uvijek bio njihova najdraža luka.
Obitelj se 2010. godine proširila dolaskom sina Matheusa, a selidbe su ih vodile od Londona, preko Donjecka, pa sve do povratka u Brazil.
Nakon završetka turbulentne i slavne karijere, koju je obilježila i teška ozljeda, Eduardo je pronašao mir u rodnom Riju.
Reflektore i pritisak zamijenio je posvećenom ulogom oca i supruga.
Da je uloga oca ona na koju je najponosniji, Eduardo često pokazuje na društvenim mrežama. Nedavna objava povodom 20. rođendana kćeri Lorene oduševila je pratitelje.
Na fotografiji je zagrljen pozirao sa svojom kćeri, a mnogi su komentirali nevjerojatnu sličnost, ističući da je Lorena prava očeva kopija. "Sretan 20. rođendan mojoj dragoj i lijepoj kćeri!", napisao je ponosno, na što mu je ona emotivno odgovorila da ga voli.
I sin Matheus dijeli strast prema nogometu te je član omladinske akademije slavnog Flamenga i mlađeg uzrasta hrvatske nogometne reprezentacije
(*uz korištenje AI-ja)
