I ozlijeđena sam vjerovala da su preda mnom najbolje godine

Nije mi jasno kako sam okrenula ovaj meč. Osvajanje prvog naslova ostavlja nevjerojatan osjećaj. Ovo su mi najbolji dani u karijeri, izjavila je hrvatska tenisačica Petra Martić u razgovoru za službeni portal WTA Toura nakon što je u Istanbulu osvojila prvi WTA naslov u karijeri svladavši u finalu Čehinju Marketu Vondroušovu 1-6, 6-4, 6-1.

- Ne mogu vjerovati da sam uspjela okrenuti ovaj meč. U jednom trenutku sam se osjećala potpuno bespomoćnom, pogotovo u prvom setu. Napravila sam previše pogrešaka, a ona gotovo nijednu. Igrala je stvarno dobro, dominirala, i nisam bila sigurna mogu li se vratiti - opisala je 28-godišnja Dućanka osjećaj na kraju prvog seta u kojem je 19-godišnja Čehinja bila puno bolja.

Petra Martic wins her first title!



She claims the Istanbul Cup final over Vondrousova 1-6, 6-4, 6-1!

No tad je do izražaja došlo iskustvo koje je Martić skupljala godinama, iskustvo igranja finala i u kojima nikako nije uspjela proći tu završnu prepreku, dvaput u pojedinačnoj konkurenciji i još četiri puta u parovima.

- Nisam bila tako nervozna kao u prijašnjim finalima. Igrala sam poen po poen i nisam gledala predaleko u budućnost. Kad sam napravila 'break' na početku drugog seta, počela sam vjerovati. Počela sam igrati duže izmjene i nisam se plašila toga. Uspjela sam se kontrolirati, zadržati koncentraciju na pripremljenoj taktici. To je napravilo najveću razliku u ovom finalu.

Martić iza sebe ima dva odlična rezultata. U Charlestonu je na turniru iz Premier serije došla do polufinala, gdje ju zaustavila Dankinja Caroline Wozniacki, a u Istanbulu je na putu do trijumfa u četvrtfinalu odigrali maratonski meč protiv Kristine Mladenović i do pobjede došla nakon tri sata i 17 minuta, što je najduži dvoboj na WTA turniru u ovoj sezoni.

Odustajanje je riječ koja ne postoji u riječniku Petre Martić. Početkom travnja 2017. bila je 662. tenisačica svijeta, nakon što je deset mjeseci bila bez turnirskih nastupa zbog ozljede leđa. Tri mjeseca poslije, nakon što je u povratničkom nastupu iz kvalifikacija osvojila naslov na ITF turniru u talijanskom gradiću Santa Margherita di Pula, a potom iz kvalifikacija došla do osmine finala u Roland Garrosu i Wimbledonu, već je bila na 89. mjestu WTA ljestvice.

Did someone say confetti?



Petra Martic holds on to her trophy!

- Kad sam bila ozlijeđena, vjerovala sam da su najbolje godine još uvijek preda mnom. Moraš vjerovati, jer to je sve što imaš u tom trenutku. Ako u to ne vjeruješ, onda si gotov! Stvarno volim tenis i nisam mogla prihvatiti da ću morati završiti karijeru na taj način. Napunila sam se pozitivnim mislima i vjerovala da me još uvijek čeka mnogo lijepih trenutaka na teniskom terenu. Kad vjeruješ i naporno treniraš, sve ti se na kraju poklopi - pojasnila je Petra svoj put od dna WTA ljestvica do ulaska u društvo 40 najboljih.

Prvo finale odigrala je 2012. godine u Kuala Lumpuru i morala predati meč Su-Wei Hsieh zbog sunčanice. Na novi pokušaj da se domogne prvog WTA naslova čekala je šest godina, do prošlogodišnjeg turnira u Bukureštu, gdje je u meču za trofej poražena od Latvijke Anastasije Sevastove. U Istanbulu je konačno dočekala svoj trenutak. I ne misli na tome stati, pogotovo sada kad je krenula sezona turnira na zemljanoj podlozi.

- Volim zemlju jer odgovara načinu na koji igram. Volim igrati s puno spina, volim igrati skraćene lopte, a to sve dobro funkcionira na zemlji. Volim igrati i na tvrdoj podlozi, ali mučila sam se na početku sezone, nisam mogla pronaći pravi ritam na treninzima pa se to odrazilo na rezultate. Od Charlestona se sve promijenilo i sad proživljavam najbolje trenutke u karijeri. Nadam se da će mi dati dodatnu količinu samopouzdanja do kraja sezone i da bih mogla osvojiti još koji naslov.

Neosporne zasluge za Petrine rezultate ima i 27-godišnja bivša tenisačica Sandra Zaniewska, koja već više od godinu dana putuje s Martić i velika joj je potpora..

- Vjeruje u mene kao nitko drugi. Čak i onda kad i ja mislim da ne mogu pobijediti u nekim mečevima, ona je tu i uvjerava me da ja to mogu. Ako imam problema s tijelom, ona će me masirati, ako nema kondicijskog trenera u blizini, ona će napraviti program vježbi. Uz mene je svaki dan, 24 sata dnevno, dajući sve što može za moju karijeru - iskazala je svoju zahvalnost Petra Martić koja će u tjednima koji dolaze pokušati probiti sljedeću granicu i po prvi put u karijeri ući među 30 najboljih tenisačica svijeta.